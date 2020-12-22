Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?

Türkiye genelinde 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti yeni miktarı belirleme çalışmalarında neredeyse sona gelindi. 4 Aralık günü yapılan ilk toplantının ardından, ikinci toplantı 15 Aralık tarihinde TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşmişti.
İLK RAKAMLAR DEĞERLENDİRİLMEYE ALINABİLİR
TÜİK'i temsil eden yetkililerin işçiye ödenmesi gereken asgari geçim tutarını toplantıda komisyonla paylaşması sonrası yapılacak görüşmelerde ilk sunulan rakamların değerlendirilmeye alınması bekleniyor.
Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59