Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?

Türkiye genelinde 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti yeni miktarı belirleme çalışmalarında neredeyse sona gelindi. 4 Aralık günü yapılan ilk toplantının ardından, ikinci toplantı 15 Aralık tarihinde TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle online olarak yapılan toplantıların 3'üncüsü bugün başladı. Asgari ücret belirleme komisyonu işçileri temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yine online olarak toplandı. Asgari ücret belirleme toplantısında Türk-İş heyeti görüşlerini sunması beklenirken işçiler hakkında olan taleplerini de yine masaya yatıracaklar.

İLK RAKAMLAR DEĞERLENDİRİLMEYE ALINABİLİR

TÜİK'i temsil eden yetkililerin işçiye ödenmesi gereken asgari geçim tutarını toplantıda komisyonla paylaşması sonrası yapılacak görüşmelerde ilk sunulan rakamların değerlendirilmeye alınması bekleniyor.