İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...

Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri

17 Ocak 2021 tarihli Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? yılı Sendikaların asgari ücret talepleri haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 17 Pazar günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 01:59
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
Takip Et:

Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların heyecanla beklediği zamdan sonra vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye başladılar. Memur ve emeklilere yapılan zamdan sonra maaşına zam müjdesi bekleyen vatandaşlar büyük bir heyecan içerisine girdi. Bu çerçevede TBMM’ye verilen taleplerle asgari ücretten alınan kesintilerin kabul edilmeyip söz konusu vergilerin maaşlara yansıtılması talebi oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un milyonlarca vatandaşın konuyla ilgili açıklama beklemesiyle asgari ücretliler zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Asgari ücretlilere yılda 1 kez zam yapılıp yıllık enflasyon oranları çerçevesinde zam oranları tespit edilecek. Ocak ayı zammının yeterli olmadığı tartışmalarının başlamasıyla birlikte yeni talepler oluşturuldu ve zam istendi. COVID-19 nedeniyle piyasadaki ürünlere zam gelmesiyle birlikte asgari ücretli vatandaşların geçim sıkıntıları da artış gösterdi.

2020 asgari ücret ödemeleri

Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların taleplerini oluşturmaya başlamasıyla vatandaşlar zam yapılmasını beklemeye koyuldular. Bu çerçevede Selçuk’un zam açıklaması sonrası konu yeniden gündeme geldi. Zorlu süreçte talepte bulunan vatandaşlar konuya ilişkin gelişmelerin yaşanmasını beklemeye başladılar.

Bakan Selçuk 2019 Aralık ayında yaptığı açıklamalarda, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli asgari ücretin brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olacağını açıkladı. Yapılan zamlarla birlikte asgari ücret yüzde 15.03 oranında artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon yüzde 12 olarak açıklanmış ve enflasyon oranının 3 puan üzerinde bir artış sağlanmıştı.

Sendikaların asgari ücret talepleri

Pazarlıktan önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 TL zam yapılmasının beklendiğini dile getirmişti. Sendikalar arasında sağlanan mutabakatla asgari ücretin 2 bin 578 TL’den daha az olmaması öngörülmekteydi.

Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrete AGİ indirimleri de sağlanmaktadır. Asgari Geçim İndirimindeki tutarlar ise çalışanın medeni durumu, çocuklu olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığına göre tespit ediliyor.

Buna göre;

AGİ Bekar                                     220,73TL

Evli eşi çalışmayan                       264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu       297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu       331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışan                              220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu              253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:59
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
Rusya, uluslararası rezervlerinin yükseldiğini açıkladı
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Pegasus'ta bütün işlemler iptal edildi
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Ocak ayı zamlı maaşların e bordroları yayımlandı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Mevduat faizlerinde beklenmedik artış gerçekleşti! Son 20 ayın en hızlı artışı
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek

Popüler Haberler

Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 17 Ocak 2021 Pazar
Emekli olurken 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları nelerdir?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
Corona virüs cinsel yolla bulaşır mı? Washington Üniversitesi sağlık uzmanından açıklama
Banka sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlara kara listeye girenlere kredi verilecek mi?
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2021
SGK primleri toplu geri ğrim ödemesi başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Prim iade isteği nasıl yapılır?
Devletten alınabilecek maddi yardımlar hangileridir? Başvuru şartları nelerdir?
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Zümrüdü Anka dizisi konusu nedir?
3 Ağustos Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Hadi akşam sorusu 20:30 ipucu
Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları
LGS Merkezi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Tarihi Açıkladı
Eurovision 2020 corona virüs nedeni ile iptal edildi!
İşkur 17 Ocak 2021 Pazar güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir? 2021 Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları ve limitleri
Ütü nasıl yapılır, nasıl kullanılır? Güzel ütü yapmanın püf noktaları
3179 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3179 nitelik kodu özel şartı nedir?
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.