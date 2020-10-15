Asgari ücretli çalışanın maaşı düşecek mi? 500 TL Vergi kesintisi

Asgari Ücret Azalacak Mı?

Yıl sonunda vergi dilimlerinin artmasıyla sadece asgari ücret düşmekle kalmadı, tüm ücretler de düştü. Dolayısıyla, artan vergi oranları nedeniyle net asgari ücretten kesilip kesilmeyeceğini bilmek isteyen 10 milyon asgari ücretli çalışan var. Ekim ayında asgari ücret düşürülecek mi? Asgari ücret düşürülecek mi?

Asgari Ücret Gelir Vergisi Oranı!

Türkiye'deki her çalışandan devlet gelir vergisi almaktadır. Bu gelir vergisi tutarı, çalışanın bir yıl içindeki kazancı üzerinden hesaplanır. Tutara göre ödenen gelir vergisi oranı da yönetmelikle belirlenmektedir. Bu nedenle yıllık geliri 22.000 TL'yi geçmeyen çalışanların% 15'i, yıllık geliri 22.000 TL ile 49.000 TL arasında olan çalışanların% 20'si ve yıllık geliri 49.000 TL ile 180.000 TL arasında olan çalışanların% 27'si, Yıllık geliri 180.000 TL ile 600.000 TL arasında olan çalışanlardan yüzde 35 gelir vergisi kesildi.

Ekim Ayı Asgari Ücret Gelir Vergisi Artıyor

Asgari Ücretliden 500 TL Gelir Vergisi Kesilecek!

Hesaplamalara göre Eylül ayına kadar asgari ücretli çalışanların ücretlerinden gelir vergisinin% 15'i kesildi. Ancak Eylül ayından sonra asgari ücretlileri içeren vergi dilimleri arttı. Sonuç olarak, asgari ücretliler için gelir vergisi indirimi% 15'ten% 20'ye çıkarıldı. Bu nedenle ücretler kesilecek. Peki asgari ücretle çalışanlar buden etkilenecekler mi?

Şu anda uygulanan asgari ücret brüt 2.943 Türk Lirası ve net 2.324 Türk Lirası'dır. Hepimizin bildiği gibi, bu miktara asgari geçim ödeneği (AGI) dahildir. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 375 TL gelir vergisi asgari ücretle çalışandan mahsup edilecek. Ekim ayından itibaren indirim 500 TL'ye çıkarıldı. Mantıksal olarak, asgari ücretle çalışanların ücretlerinin biraz düşmesi bekleniyor. Ancak asgari ücretle çalışanların ücretleri değişmeyecek. Asgari ücretliler vergi dilimindeki artıştan etkilenmeyecek.

Maaşlar Gelir Vergisi Yükselişinden Etkilenmeyecek

Son yıllarda asgari ücretle çalışanların ücretlerinin vergi seviyelerinden dolayı düşürülmesini önlemek için düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ile asgari ücretle çalışanların vergilerden kaynaklanan gelir kaybına uğramaması sağlanmaktadır. Bu nedenle, Asgari Geçim İndirimi (AGI) yürürlükte olup, Ocak ayında alınan asgari ücret, yıl sonunda Aralık ayında alınan asgari ücrete eşittir. En düşük gelirli olanlar için destek 25 Aralık'ta Eylül için 125, Ekim için 125, Kasım için 125 ve asgari geçim ödeneği (AGI) desteği için 125 lira olarak sağlanacak. Bu destek, vergi aralıklarındaki artıştan kaynaklanan ek gelir vergisini tam olarak karşılayacak ve asgari ücretliler yıl sonuna kadar 2.324 TL ücret almaya devam edecek.