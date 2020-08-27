İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Asgari ücretle çalışanlara müjde! Maaşlara 350 TL zam kapıda

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın TBMM'ye götürdüğü teklif ile asgari ücrete zam yapılması bekleniyor. Teklifin yasalaşması halinde maaşlara 350 TL zam yapılacak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:13
Asgari ücretle çalışanlara müjde! Maaşlara 350 TL zam kapıda
Takip Et:

Milyonlarca asgari ücretli çalışanlara sevindiren haber Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan geldi. Karaduman, meclise sunacağı kanun teklifi ile asgari ücrete zam yapılması talep edilecek. Teklifin onaylanması durumunda asgari ücrete 350 TL zam yapılacak.

Asgari ücretlileri sevindiren zam teklifi

TBMM’den asgari ücretle ilgili gelecek karar öncesi, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan umut veren bir teklif sunuldu. Karaduman’ın teklifi kabul edilir ve yasalaşırsa asgari ücretli çalışanların maaşına 350 TL zam yapılması bekleniyor.

TBMM’ye sunulan asgari ücret teklifinin tam metni ise şöyle:


MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 “4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:13
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Bakan Bekir Pakdemirli 71 Projeye 71 Milyon TL hibe duyrusunu paylaştı
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor

Popüler Haberler

Asgari ücretle çalışanlara müjde! Maaşlara 350 TL zam kapıda
2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!
2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel memur emeklisi maaşları ortaya çıktı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları
Köy ve mahalle muhtar maaşları artış gösterdi! 2020 güncel muhtar maaşları belli oldu
Gel Dese Aşk yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Doğduğun Ev Kaderindir Sezon Finali Verdi! Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezon Finalinde Neler Yaşandı?
Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi
2020 Yılı Ağustos Ayı Burç Yorumları
Azize dizisi tekrarı hangi gün yayınlanıyor? Azize tekrar günleri ve saatleri
2020 E-okul VBS girişi! Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi!
2020 PYBS, İOKBS bursu ne kadardır? İOKBS bursu nasıl alınır? PYBS bursları ne zaman, ayın kaçında yatar ?
Hakan Atilla Kimdir? Hakan Atilla neden tutuklanmıştı? Ne kadar süre tutuklu kaldı? Suçu neydi?
Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye mi edilecek, yarışmadan elenecek mi?
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları
Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir? Abdullah Oğuz hakkında bilgiler
Devlet garantili hibe ile konut almak için aranan şartlar
Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.