Asgari ücretle çalışanlara müjde! Maaşlara 350 TL zam kapıda

Milyonlarca asgari ücretli çalışanlara sevindiren haber Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan geldi. Karaduman, meclise sunacağı kanun teklifi ile asgari ücrete zam yapılması talep edilecek. Teklifin onaylanması durumunda asgari ücrete 350 TL zam yapılacak.

Asgari ücretlileri sevindiren zam teklifi

TBMM’den asgari ücretle ilgili gelecek karar öncesi, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’dan umut veren bir teklif sunuldu. Karaduman’ın teklifi kabul edilir ve yasalaşırsa asgari ücretli çalışanların maaşına 350 TL zam yapılması bekleniyor.

TBMM’ye sunulan asgari ücret teklifinin tam metni ise şöyle:

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret karşılığında çalışan işçilerin ücretleri.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütülür.