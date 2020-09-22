Asgari ücretle çalışan vatandaşlara ek ödeme müjdesi verildi!

Son dönemde bir dizi çalışmaya katılan devlet, kısa çalışma ödeneği nedeniyle ücretsiz izne gitmek zorunda kalan vatandaşlara yardım sağlayarak rahat nefes almalarını sağlıyor. Bu dönemde en zor kısımlardan biri asgari ücretle çalışan vatandaşlardı. Ekonomik faaliyetlerini asgari ücretle sürdüren vatandaşlar için 2020 yılında 98,1 TL günlük ücret belirlendi. Açıklamalar yıllardır gündemde olan ayın 31 ayı ile ilgilidir. Ekstra ödeme günleri sayesinde, çalışanlar 31 gün boyunca ücret alacaklar.

Gelir İdaresi Başkanlığı Asgari Ücretliler İçin Yeni Bir Açıklama Dile Getirdi.

Öte yandan bayram öncesi başlayan ikramiye ödemelerinin asgari ücretle çalışan vatandaşlara verilip verilmeyeceği tartışıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, konu hakkında daha net bilgi sahibi olabilmek için yeni bir müjde olduğunu açıklamasının ardından herkesi umutlandırmayı başardı.

Vergi Dairesi ek asgari geçim indirimi olarak vatandaşlar adına yeni bir açıklama yaptı. Ayın 31 günü vatandaşların çabalarının boşa gitmesini önlemek için asgari ücret indiriminin bir etkisi olmayacağına işaret edildi. Maalesef şu anda indirim yok

Asgari Ücretliler İçin Yapılacak Ek Ödemeler Ne Kadar Belirlenecek?

Vatandaşların rahatı için yapılan ödeme günlük 98,1 Türk Lirası olarak belirlendikten sonra yapılan kesintiler neticesinde 77,45 TL olarak net karar verildi. Son 31 çeken ay maaşlarına ek ödeme yapılması gerekiyor. Duyuru neticesinde ödemeler yılın 7 ayı 31 gün sürdükten sonra 7 gün süreyle yapılacaktır. 7 günlük yıllık ücret 686,7 TL olurken, ek ödeme sırasında çalışanların maaşlarına göre belirlenecek. Çalışanların hakları zamanında verilmezse mahkemede dava açılarak haklarını arama davaları vardır.