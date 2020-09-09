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Asgari ücretle çalışan kişileri sevindirecek haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakın zamanda açıklanan asgari ücretle çalışan kişileri sevindirecek haber geldi. Asgari ücretlilere belirlenen tutarda ek ödeme yapılacak.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:44
Asgari ücretle çalışan kişileri sevindirecek haber!
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Asgari ücret alan kişileri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Gelişmeye göre Cumhurbaşkanının açıklaması doğrultusunda asgari ücret alan kişilere toplam 1852 TL ücret verilecek. 4 ayda bir 463 TL şeklinde verilecek ödeme ek ödeme olarak asgari ücretlilere sunulacak.

Ödeme 4 ayda bir 463 TL toplam 1852 TL şeklinde ödenecek. Pandeminin de etkisi ile maddi anlamda zorluk yaşayan vatandaşları rahatlatacak olan uygulama ile asgari ücret alan vatandaşlara artı 1852 TL ödeme yapılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, pandemi sürecinde asgari ücretle geçinen kişilere aylık 154 TL’ye tekabül eden 4 ayda bir 463 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Zam ile beraber ödemelerini yapmakta zorlanan vatandaşların rahatlayacağı tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 09.09.2020 17:44
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Anahtar Kelimeler:
#asgariücret#zam#eködeme
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