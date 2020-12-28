İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

2021 yılının asgari ücret miktarının belirlenmesiyle asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak sorusu akıllara geldi. Yeni ücretle birlikte işveren maliyeti netlik kazandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:08
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?
Takip Et:

Aralık ayı boyunca süren asgari ücreti belirleme toplantıları nihayet sonuçlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için masaya oturduğu toplantıda asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olmasına karar verildi.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2021 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti her işçi için 4.203,56 TL olacak. Bu miktarın 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu SGK primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

AGİ rakamları artış gösterdi

Yeni asgari ücret ile birlikte AGİ (Asgari Geçim İndirimi) de artış gösterecek. Bu kapsamda net asgari ücret bekar ve çocuksuz işçi için 2.825,90 TL, evli ve eşi çalışmayan işçi için 2.879,57 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu işçi için 2.919,81 TL, evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu işçi için 2.960,06 TL, evli eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi için 3.013,72 TL olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği başta olmak üzere, AGİ, kıdem ve ihbar tazminatları, GSS primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borcu ve idari para cezalarının da yer aldığı birçok ücret de bu değişimden etkilenecek.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAGİAsgari Geçim IndirimiNetBrüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
2021 yılı asgari ücret belli oldu
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek

Popüler Haberler

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?
Yılbaşı akşamı için ne pişirmeliyim? Yılbaşı akşamına özel yemek menüleri ve tarifler
2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
TV'de bugün hangi diziler var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV dizi yayın akışı
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Saat 17:17 nedir? Saat 17:17 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Doya Doya Moda Birben neden yok, elendi mi?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Ölecek mi? Selin Işık Eşkıya’dan Ayrılacak mı?
KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?
6225 ve 7300 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6225 ve 7300 nitelik kodu özel şart anlamı
Saat 16:16 nedir? Saat 16:16 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Gelinim Mutfakta yarışmacı Hatice kimdir, kaç yaşında?
Engelli hakları nelerdir? 2020 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
2020 yılı Pakistan asgari ücreti
Doya Doya Moda yeni jüri üyesi Hande Demir Acar kimdir?
Tc kimlik kaybolduğunda yapılması gereken işlemler neler? 2020 Kayıp kimlik çıkartma ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.