Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

Aralık ayı boyunca süren asgari ücreti belirleme toplantıları nihayet sonuçlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için masaya oturduğu toplantıda asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olmasına karar verildi.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

AGİ rakamları artış gösterdi

2021 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti her işçi için 4.203,56 TL olacak. Bu miktarın 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu SGK primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

Yeni asgari ücret ile birlikte AGİ (Asgari Geçim İndirimi) de artış gösterecek. Bu kapsamda net asgari ücret bekar ve çocuksuz işçi için 2.825,90 TL, evli ve eşi çalışmayan işçi için 2.879,57 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu işçi için 2.919,81 TL, evli eşi çalışmayan ve iki çocuklu işçi için 2.960,06 TL, evli eşi çalışmayan ve üç çocuklu işçi için 3.013,72 TL olacak.

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği başta olmak üzere, AGİ, kıdem ve ihbar tazminatları, GSS primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borcu ve idari para cezalarının da yer aldığı birçok ücret de bu değişimden etkilenecek.