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Asgari ücret'in 2021'de ne kadar olması bekleniyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin 2021 yılında kaç TL olacağına ilişkin düzenlenecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu yıl da belirlenen enflasyon oranına göre yeni asgari ücret belli olacak.

01 Aralık 2020 Salı 01:15
Asgari ücret'in 2021'de ne kadar olması bekleniyor?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantılar sonucunda belli olan asgari ücreti belirleme toplantıları yakın zamanda gerçekleştirilecek. 4 Aralık’ta gerçekleşecek olan toplantılar öncesinde vatandaşlar 2021 yılı için asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyorlar.

Gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanacak ayrıca toplantıda beş hükümet, beş işçi, beş işveren temsilcisi de toplantıda bulunacaklar.

2021 yılı için asgari ücretin geçen seneki artış göz önünde bulundurularak, geçen sene uygulanan 12,1 enflasyon uygulandığında 2.605 TL, %15 artış hesap edildiğinde ise 2.673 TL olması tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret, bir işçinin zorunlu gereksinimlerini karşılayacak ücretin asgari düzeyde karşılanmasını sağlayan belirlenen en düşük miktarıdır.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret belirleme komisyonunda beş hükümet, beş işçi, beş işveren temsilcisi bulunmaktadır. Bu kişiler: Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ya da yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ya da yardımcısı Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı ya da yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından yetkilendirilen bir kişi ve en çok kişinin çalıştığı bir iş yerinin temsilcisi bulunmaktadır.

Asgari Ücret Neleri Etkiliyor?

Asgari ücret pek çok primi, maaşı ve aylığı etkilemektedir. Asgari ücretin etkilediği ödemeler, emekli ve 65 yaş aylıkları, engelli aylığı, işsizlik maaşı, işsizlik ödeneği, doğum ve askerlik borçlanmaları, gelir ve damga vergileri, para cezaları, bağkur, genel sağlık ve sgk primleri gibi pek çok şeyi etkilemektedir.

2020 Asgari Ücret Ne Kadar?

2020 yılı için asgari ücret brüt olarak 2.933, net ise 2.324 TL olarak belirlenmişti.



Son Güncelleme: 01.12.2020 01:15
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Asgariücret2021
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