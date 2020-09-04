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Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 4 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 12:35
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020
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Genel Sağlık Sigortası ile 01 Ocak 2012 tarihinden sonra uygulanmaya başlayan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Sigorta kapsamına dahil edilebilmek için gelir testi başvuru yapmak gerekiyor. Eğer gelir testi başvurunuz yoksa SGK 60g kapsamında GSS tesciliniz açılır ve buna göre brüt asgari ücretin %3’ü oranında aylık prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

SGK'ya prim ödemek istemiyor ve prim ödemeden ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak istiyorsanız bu durumda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu durumda gelir testi başvuru sonucu g0 (asgari ücretin 1/3’ne kadar) çıkması durumunda yeşil kartlı olarak sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

G0 nedir?

G0, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir testi sonucu hane halkı net asgari ücretin 1/3’ünün altında olan kişiler için belirlenen gelir seviyesidir.

G0 (asgari ücretin 1/3’ne kadar) 2020

Prim ödemeden ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız, gelir testi sonucunun kişi başına net asgari ücretin 1/3’ünün altında olması gerekmektedir. Yani 2020 yılında net asgari ücret asgari geçim indirimi (agi) hariç olarak 2.103,98 TL. buna göre asgari ücretin 1/3’ü 701,32 TL olmaktadır. Başvuru sonucunda hane halkı geliri kişi başı 701,32 TL olması halinde, yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

G0 asgari ücretin 1/3’ü yani 701,32 TL çıkması durumunda engelli maaşı, kömür yardımı gibi kaymakamlık tarafından sağlanan sosyal yardımlardan yararlanılmaktadır.

Gelir testi sonucu G0 çıkması durumunda ne kadar ödenir?

Gelir testi sonucu G0 çıkan kişiler, sigortadan prim ödemeden faydalanırlar. Ancak g0 gelir seviyesi belirlenenlerin o tarihe kadar olan borçları durur ve silinmeyebilir. Gelir testi sonucu g0 olan kişilerin belirlenen tarihten öncesi borçları şu şartlar altında silinebilmektedir;

- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak GSS kapsamına alındıysanız ve borç bildirimi gelmediyse,

- Gelir testi sonucunda yeşil kart g0 olarak belirlenirse ve bu durumda ilk tescil tarihinden itibaren başlatılır ve o tarihten önceki tescil de 60/1 (c-1) gelir testine tabi olanlar olarak güncellenerek borçları silinir.

- Bu süreçten sonra Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden ücretsiz oalrak yararlanabilirsiniz.

Gelir testi sonucu g1 nedir?


Asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması durumunda gelir testi sonucu g1 olarak çıkmaktadır. Bu durumda vatandaşlar;

-60/1 (g) testine tabi olanlar kapsamında sigortalı sayılırlar.

-Aylık asgari brüt ücretin %3^ü oranında prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Yeşil kart hangi durumlarda iptal olur?

Yeşil kart ile sağlık hizmeti alan kişiler belirli durumlarda bu haklarını kaybeder. Bu durumlar şöyle sıralanır;

- Gelir testi güncelleme başvurusu sonucu hane halkı kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3’ü üzerinde belirlenirse,

- Kişi sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa,

- Bağkurlu ya da başka bir sigorta kolu ile sigortalı olursa,

- Emekli olursa,

- Yurt dışına kalıcı olarak giderse,

- Vefat ederse.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 12:35
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SGKAsgari ücret
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