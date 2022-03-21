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Asgari Ücrete Yapılacak Yeni Zam Miktarı Ortaya Çıktı! İşte Yeni Asgari Ücret Zammı..

Pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri olan ''Asgari ücret artacak mı?'' sorusu gündeme gelmeye devam ediyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:12
Asgari Ücrete Yapılacak Yeni Zam Miktarı Ortaya Çıktı! İşte Yeni Asgari Ücret Zammı..
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Pek çok kişinin merak ettiği konulardan biri olan ''Asgari ücret artacak mı?'' sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Peki Afari ücret artacak mı? 2022 Asgari ücret son gelişmeleri ne? İşte asgari ücret hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar...

Asgari Ücret 2022 Netleşti mi?

Sosyal medyada gündeme gelen asgari ücrette bir kısım yeni bir düzenlemeye gidilmesini beklerken bazı kesimler henüz zammın gelemeyeceğini söylüyor. Son olarak 2022 yılı içerisinde 2.850 TL.den 4.253 TL.ye çıkarılan asgari ücret pek çok kişiyi biraz da olsa sevindirmişti. Şimdi ise sosyal medya da gündem olan asgari ücret konusunda pek çok kişi rakamda yeni bir yükselmeye gidilmesini istiyor. Peki asgari ücrette yeni bir gelişme olur mu? Asgari ücret artar mı? Bu detaylar haberimizin devamında yer alıyor. 

2022 Yılı içinde asgari ücretlere uygulanan zam her ne kadar çok gibi görünse de yurttaşları memnun etmemişti. Buna neden olan sebepler arasında rekor üstüne rekor kıran dövize bağlı olarak değişen elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, kira ücretlerinin yanı sıra temel gıda ürünlerinin de yüksek miktarda artması ile asgari ücret konusu yeniden açıldı. Günlük yaşamın her geçen gün daha da zorlaşması ve pahalılaşmasının yanı sıra sosyal medyadaki kullanıcılar yeni bir artışın söz konusu olup olamayacağını sordu. Peki asgari ücrette yeni bir artış söz konusu olabilir mi? İşte detaylar...

Asgari ücrette yükselişi sadece yurttaşlar değil AKP'nin kendi kitlesinden de kişiler istedi. Yaşamın zorlu olmasıyla birlikte 4.253 TL.nin yetmediğini dile getiren sosyal medya takipçileri şimdi de ''asgari ücrete ara zam'' dedi. Asgari ücrete ara zam uygulanacak mı?

Asgari Ücrete Ara Zam Uygulanacak mı? 

Normal şartlarda asgari ücrete yapılan tek zam ikiye çıkabilir mi? Ara zam asgari ücrete uygulaancak mı? 2022 asgari ücret Temmuz zammı ne olacak? İşte detaylar...

Cumhurrbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ara zam ve ekonomi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Nihat Zeybekçi asgari ücret zammı ile ilgili olarak ''İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'De yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki 'gel arkadaş bunu düzeltelim.' Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda'' demişti. Zeybekçi'nin bu açıklaması pek çok kişide ''2. bir zam uygulanabilir demek ki'' düşüncesine neden oldu. 

Son Güncelleme: 21.03.2022 10:13
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