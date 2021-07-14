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Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Temmuz ayı için yapılan açıklamada milyonları ilgilendiren konu asgari ücret zammı hakkında Meclis Bütçe Komisyonu'nda görüşme yapılıyor. Birçok vatandaşı ilgilendiren konuda yapılan asgari ücret zammı ne kadar olacak merak ediliyor. Konunun detayları için haberimizi takip edebilirsiniz.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:10
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
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Birçok kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili Meclis Bütçe Komisyonu tarafından görüşmeye alınan konular arasında asgari ücret desteğinin de kabul edildiği bildiriliyor. Milyonlarca kişiyi sevindirecek haberde yapılacak asgari ücret zammının ne kadar olduğu merak ediliyor. 

Yapılan açıklamada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılan düzenlemeden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirtiyor. 

Akkol, yazılı yaptığı açıklamada ilgili yetkililere konuyu ilettiklerini ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, asgari ücret desteğiyle ilgili yaşanan gelişmeyi değerlendirerek onay verdiğini bildiriyor. Kabul edilen önergeye göre 75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenleniyor.

Korona virüs salgınının etkilerini Türkiye olarak da hayli hissettiklerini ve oldukça bu durumdan vatandaşların da olumsuz anlamda etkilendiğini belirten Akkol, böyle bir ortamda biraz olsun vatandaşlara destek amacıyla yapılan çalışmaların 2016 yılından beri yürürlükte olan işveren ve işçi tüm çalışanları mutlu edecek asgari ücret işveren desteğinin güzel bir noktaya geldiğini söylüyor. 


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:10
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