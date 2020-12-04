Asgari ücret zammı için kaç kez toplantı yapılacak?

2021 yılı asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret neye göre belirleniyor?

Vatandaş, yeni yılda gerçekleşecek olan asgari ücret zammını merakla bekliyor. İlgiyle takip edilen toplantının ilki bugün gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında saat 14:00‘ te gerçekleşen toplantıda neler konuşulduğu merak konusu oldu. Alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında toplantının online yapılmasına karar verildi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Direkt olarak 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı şekilde ise bütün vatandaşları etkileyen yeni asgari ücret belirleme çalışmaları bugün gerçekleşecek toplantıyla başlayacaktır.

Normal koşullarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen ilk toplantı sonrası işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanılarak, son toplantı için tekrar bakanlığa gidiliyordu. Fakat bu sene toplantı çevrim içi yapılacak.

İşçi ve işverenin ev sahipliğinde devamı gelecek toplantıların düzenlenme yöntemi önümüzdeki günlerde kesinleşecektir.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN KAÇ KEZ TOPLANTI YAPILACAKTIR?

Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi dahil olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlemektedir. Bu komisyonda, işverenin tarafını (TİSK), işçi tarafını (Türk-İş) temsil etmektedir.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık yaptığı komisyon, minimum 10 üyeyle toplanarak, oy çokluğu yöntemiyle kararlar alıyor. Oylar eşit olduğu zaman başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul ediliyor.

Komisyonun yapacağı 2. Toplantı TİSK ev sahipliğinde 15 Aralık’ta, 3. Toplantı ise TÜRKİŞ ev sahipliğinde 22 Aralık’ta yapılacak.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NET 2.324 TL

Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 2.943 TL, vergiler ve kesintiler çıkarıldığında net 2.324 TL ve 71 kuruş olarak uygulanmaktadır. Apartman görevlileri için kesintiler olmaması sebebiyle net 2.501 TL 55 kuruş hesaplanmaktadır.

Asgari ücretin işveren için oluşturduğu toplam maliyet, bir işçi için 3.458 TL. Bu paranın 2.943 TL’ si brüt asgari ücret, 456 TL 17 kuruşu sosyal güvenlik primi, 58 TL 86 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonuna ayrılıyor.