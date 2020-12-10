Asgari ücret zam toplantıları ne zaman bitecek, 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2021 yılı Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. 7 milyona yakın işçinin beklediği asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde.

2021 yılı için yapılan Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı 4 Aralık’ta başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile ortak gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı

Asgari Ücret Görüşmeleri İkinci Toplantı Tarihi Ne Zaman?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un Twitter'dan yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun İkinci Toplantısının 15 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, Üçüncü Toplantı 22 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılacağı öğrenildi.

Asgari Ücretin Ne Kadar Olacağı Nasıl Belirleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin, yapılacak 4 toplantı sonunda kesinleşmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 15 kişi oluşturuyor. 5’i işçi, işveren ve devlet temsilcisi olan komisyonda, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), işçileri temsilen ise en fazla üyeyi içinde barındıran konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen komisyon başkanı ve en az 10 üye bir araya gelerek oy birliği sağlanıyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde ise yaşam maliyeti, koronavirüs dönemindeki ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon ve refah payı baz alınacak.

2021 Yılı Asgari Ücreti Ne Kadar Olacak?

2020 yılı için asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 lira 70 kuruş iken bu rakamların görüşmeler sonrası değişmesi bekleniyor.

Son Beş Yılın Asgari Ücretleri Ne Kadar?

2016 yılında Asgari ücret yüzde 30, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019’da yüzde 26.1, 2020 yılında ise yüzde 15 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) yıllık olarak 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.39, 2019’da yüzde 11.84 arttı.

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 arttı. Asgari ücretin izlediği artış, enflasyon üzerinde ve 2017 yılı hariç olarak gerçekleşti.

2021 Asgari Ücret Zammı Tahminleri

Orta Vadeli Programdaki 2021 Enflasyon Hedefine Göre:

2021 yılında OVP’de enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülmekte. Eğer asgari ücret bu tahmin doğrultusunda artarsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret ise 2.150 TL olacak.

Merkez Bankası’nın 2021 Enflasyon Hedefine Göre:

2021 yılında Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını öngörüyor. Bu doğrultudaki bir artışta brüt asgari ücret 3.220 TL, net asgari ücret ise 2.542 TL olacak.

Merkez Bankası’nın 2020 Enflasyon Tahminine Göre:

Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 oranında yeniledi. Bu doğrultudaki bir artışta brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2.605 TL olacak.

Merkez Bankasının 2021 Enflasyon Hedefine Refah Payı Eklendiğinde:

TCMB’nin 2021 enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklendiğinde yüzde 12.4 oranında bir artışla brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret ise 2.612 TL olacak.

Merkez Bankası’nın 2020 Enflasyon Tahminine Refah Payı Eklendiğinde:

TCMB’nin 2020 enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklendiğinde yüzde 15 oranında bir artışla brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret ise 2.673 TL olacak.