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Asgari ücret tutarı ne olacak? Mecliste alınan karar ne?

Pandemi'nin hayatımıza girmesiyle ve ekonomik krizin baş göstermesiyle birlikte vatandaş geçim sıkıntısı yaşamakta! Bunu göz önünde bulundurarak asgari ücretten alınan verginin kaldırılması mecliste gündeme geldi. Yeni asgari ücretin ne olacağı merak konusu! Mecliste alınan kararlar ne oldu? Detaylar haberimizde.

17 Ekim 2020 Cumartesi 03:25
Asgari ücret tutarı ne olacak? Mecliste alınan karar ne?
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İşçiyle işverenlerin sendikası arasında uzunca hecen pazarlık sonrası asgari ücret tutarı 2324 lira olarak duyurulmuştu.

Pandemi’nin patlak vermesiyle vatandaş maddi sıkıntı çekmeye başlamıştı. Bunun üstüne birde ekonomik kriz baş gösterince asgari ücretle çalışan kişiler bu durumdan daha çok etkilenmiş ve maaşlarında düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği yeniden gündeme gelmişti. Bu durumda muhalefet hem işçiyi hem de işveren kısmı üzmeyecek önerilerde bulunuldu

Asgari Ücret Vergi Kesintisi Kalktı mı?

Bu konuyu meclise taşıyan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman asgari ücret üzerinden alınan vergilerin verginin kalkmasını önerisinde bulundu.

Bahsi geçen verginin kalkması sonrasında asgari ücret miktarına 350 TL bir zam gelmiş olacak. Bu durumda ise asgari ücret miktarı toplamı 2700 TL olarak verilmiş olacak.


Bu sayede korona döneminde uğranılan zarardan dolayı hem işçiler rahat bir nefes almış olacak hem de işveren zarar görmemiş olacak.

Asgari Ücrete 2021 Yılında Kaç Lira Zam Gelecek?

Asgari ücretin gündeme gelmesinin aralık aylarında olması düşünülüyor. işveren sendikaları ve hükümetinin temsili ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılacağı asgari ücret belirleme komisyonunun yapacağı toplamda 3 görüşme düzenlenecek.

Tarafların yapacağı görüşmeler sonrasında belirlenecek ortak karar sonrasında asgari ücret tutarı belirlenecek. Birinci görüşmeyi işçi kısımla, ikinci görüşmeyi ise iş veren tarafıyla gerçekleştirerek asgari ücret zam miktarı sunulmaktadır.

Üçüncü görüşme ise bakanlıkla yapılarak zam miktarının her iki tarafında üzülmeyeceği şekilde belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece yeni yılın asgari ücret miktarı tamamlanmış olur.



Son Güncelleme: 17.10.2020 03:25
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretZamMeclis
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