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Asgari ücret ile çalışan kişilere zam müjdesi geldi! Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye’de özel sektörlerde çalışanların pek çoğu asgari ücret miktarında para almaktadır. Bundan dolayı asgari ücrette yapılacak olan değişiklik milyonları ilgilendiriyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan kişilere zam müjdesi geldi! 2021 yılında geçerli olacak olan maaş artışı ne kadar olacak? Asgari ücret artışıyla alakalı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

03 Ekim 2020 Cumartesi 21:11
Asgari ücret ile çalışan kişilere zam müjdesi geldi! Asgari ücret ne kadar oldu?
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Asgari Ücretli Çalışanları Sevindirecek Zam Müjdesi! 

Pandemiler, depremler, doğal afetler ve ekonomik krizler nedeniyle 2020 dünyaya bir kâbus gibi çökerken, asgari ücret artışları için zemin kontrolleri 2021'den önceki aylarda başlayacak. Sendika ile işveren sendikası arasındaki karşılıklı açıklama da ilk rakamları açıkladı. Asgari ücretli çalışanlar salgın nedeniyle büyük zarar görseler de bu yılki memnuniyetsizliğin daha yüksek maaş artışıyla giderilebileceğini umuyorlar.

Asgari Ücrete Ne Zaman Zam Gelecek? 2021 Asgari Ücret Tahmini Ne Kadar?

Asgari ücret yıllık olarak artırılır. Sendika ile işveren sendikası arasında Aralık ayında başlayan toplantıda üç toplantı yapıldı. İlk toplantı sendika temsilcisinin belirlediği bir yerde, ikinci toplantı ise işveren sendikasının ev sahipliğinde belirlenen bir yerde yapıldı. Üçüncü ve son toplantı, görüşmelere hakem olarak katılan ve bu toplantıda son maaş artışını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Bu yıl asgari ücreti artıracak ve ücret oranlarını yükseltecek gelir vergisi düzenlemeleri gündeme gelecek.

Bir önceki yıla göre%15 artarsa ​​asgari ücretin 348 liralık artışla 2.672 lira olması bekleniyor. Sendika asgari ücretin 2.750 lira olmasını şart koşsa da işveren sendikası bu yıl ekonomik zorluklar yaşandığına dikkat çekerek maaş artışını%10 civarında talep etti.


Asgari Ücrete Zam

Siyasi partilerden iyi haber asgari ücretle çalışanlara geldi. % 15,3 artması bekleniyor, şanslı meslek grubu da belirlendi. Görüşmenin ardından tüm detaylar ortaya çıktı ve vatandaşların asgari ücreti yükseltildi. Kim zam alacak? Hangi ana dalları kapsar? Bu tam detay Uygulama yapılırsa başta inşaat sektörü olmak üzere diğer bazı meslek gruplarının aylık 4.500 TL ve üzeri maaşı bulunmaktadır. Eşit işe eşit ücrete ek olarak döner ustaları da etkilenecek. Amaç maddi olarak daha iyi koşullarda çalışmak, maaşları da iyileştirilecek. Peki asgari ücret 3.500 TL'ye ne zaman çıkarılacak?

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Mesleki asgari ücret farkını ortadan kaldırmak için bu tür düzenlemeler yapıldı. Temel ücretler iş zorluklarına göre ödenecek. Ofislerde çalışanlarla inşaat gibi zor alanlarda çalışanların maaşları farklı olacaktır. Yani emek ve işin zorluğuna göre yeni ücretler belirleniyor, insanlar daha iyi koşullarda çalışmayı hedefliyor. 2020 yılında mevcut toplam asgari ücret 2943 Türk Lirası'dır. Net maaş rekoru 2324 TL'dir. Vatandaşlara maaşın yanı sıra AGİ ücretleri de düzenli olarak ödenecek. Peki, AGİ'nin maliyeti nedir? Kim ne kadar para alacak?

2020 Yılında AGİ Ne Kadar?

  1. Bekar olanlar için; 220,73
  2. Evli ve eşi çalışmayan kişiler için; 264,87,
  3. Evli – eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan kişiler için; 297,98,
  4. İki Çocuğu olan kişiler için; 375,23 olarak belirlenmiştir.


Son Güncelleme: 03.10.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretZamAGİ
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