Asgari Ücret ile Çalışan kişilere zam müjdesi geldi!

2021 Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olur?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözleri 2021 için bir artışın olup olmayacağı müjdesini beklemekte. İşçiler için asgari ücretin artırılmasına yönelik müzakereler her yıl Aralık ayında başlarken, hükümet, sendikalar ve işveren sendikalarının toplantıları sonrasında ortak kararla belirleniyor.

2021 Yılında Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Gelir, Asgari Ücret Kaç Lira Olur?

Ne yazık ki, Korana virüsü salgını nedeniyle, en düşük gelire sahip olanlar bu yıl çok fazla acı çekti. Dolar kurunun ve enflasyon oranının yükselmesi ile asgari ücret büyük ölçüde düşürüldü ancak ay sonunda vatandaşların gelir elde etmesi zorlaşıyor. Bu nedenle, çoğu çalışan yüksek maaş oranlarının müjdesini ister. Lobide şu anda söylenen ilk rakam enflasyondaki artış. 2020 yılı sonunda açıklanan enflasyon verileri maaş artışları için kullanılabilir. Bu durumda ücretler% 10-11 oranında artacaktır.

Asgari ücretle çalışanların içine sinen maaş miktarı, asgari net ücreti 2.500 lira olmaktadır. Ancak bu rakamın yüksek olması işverenler için kabul edilemez olarak yorumlanmakta ve böyle bir zam elde etmenin zor olduğu sonucuna varılmaktadır.

Asgari Ücretli Çalışanlar İçin 2020 AGİ Tutarı Ne Kadar?

Bekar 2020 AGİ tutarı 220,62 TL

Evli, eşi işsiz olan 2020 AGİ tutarı 264,75 TL

Evli, eşi işsiz olan, 1 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 297,85 TL

Evli, eşi işsiz olan, 2 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 330,94 TL

Evli, eşi işsiz olan, 3 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 375,07 TL

Evli, eşi çalışan 2020 AGİ tutarı 220,62 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 253,72 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 286,82 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 330,94 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 353 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuk sahibi olan kişilere 2020 AGİ tutarı 375,07 TL.