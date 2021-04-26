Asgari ücret çalışanları Temmuz ayı zammı bekliyor. Asgari ücrete ikinci bir zam gelecek mi?

2021 Yılı asgari ücretlerinin Temmuz zamları belli oldu. Yüzbinlerce çalışanın gözü yeni yapılacak zam miktarında. Gelen müjdeli haber sonrası en çok araştırılan konuların başında yeni zam miktarının ne kadar olduğu sorusu geliyor.

2021 ocak ayında asgari ücrete %21,56 oranında zam yapılmıştı. Böylece asgari ücret 2.825 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak ikinci zammın emeklilerle birlikte temmuzda yapılması bekleniyor. Yapılacak zam oranı ise merak konusu oldu.

2021 asgari net maaş ücreti nedir?

Asgari ücrete yeni bir zam gelecek mi?

Yapılan ocak zammı ile asgari ücret %21,56 oranında zamlandı ve brüt ödeme 3.577,50 TL olarak belirlendi. Kesintiler ile birlikte yapılacak net ödeme 2,825,90 TL olarak çalışanlara temin ediliyor.

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar merakla ikinci zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Senede bir kez yapılan asgari ücret zamlarına çalışanlardan tepki gösterilmekte ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını sürekli olarak dile getirmektedirler. Bu sebeple senede iki kez zam yapılmasını talep etmektedirler. İkinci bir temmuz zammı beklentiler arasındadır. Alınan kararlar arasında temmuz ayı asgari ücret zammı söz konusu olmamaktadır. Bu konuya dair henüz bir görüşme gerçekleşmemektedir. Temmuz ayında bir zam gelmezse bile 2021 son altı ayında 450 TL’lik bir ek ödeme yapılması konuşulanlar arasında.