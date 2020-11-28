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Asgari ücret belirleme komisyonu üyeleri kimlerdir, komisyonda kimler var?

Her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin 2021 senesinde ne kadar olacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. 2021 senesi için asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir...

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:02
Asgari ücret belirleme komisyonu üyeleri kimlerdir, komisyonda kimler var?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 senesinde vatandaşlara verilecek olan asgari ücretin belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilecek görüşmelerin 4 Aralık Cuma gününde yapılacağını bildirdi. Bu açıklama sonrasında vatandaşlar 2021 senesinde verilecek olan asgari ücrete ilişkin araştırmalarına başladılar.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret sigortalı olarak çalışmakta olan bir işçinin almakta olduğu en düşük ücrete denmektedir. 2020 senesinde 2324 TL olarak verilen asgari ücret 2021 senesinde yeni veriler göz önünde bulundurularak yeniden tespit edilecektir. Asgari ücret Yönetmeliği kapsamında asgari ücretin tanımı; “işçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatlarına göre karşılamaya yetecek ücret” olarak yapılmıştır.

Asgari ücret nasıl belirlenir?


Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana getirilen Asgari Ücret Komisyonu'nca tespit edilmektedir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre ücretin belirlenmesi için 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olacak şekilde 15 kişi komisyonda yer almaktadır. Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil etmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılım göstermesiyle toplanmakta ve oy çokluğu ile karar almaktadır. Oyların eşit olması halinde ise başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret geçtiğimiz sene 26 Aralık 2019 tarihinde belirlenmişti. Bu sene de Aralık ayının son günlerinde 2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

2021 senesinde verilecek olan brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre net asgari ücretin de 2.650 TL ile 2.800 TL arasında olacağı ön görülmektedir.



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:02
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Anahtar Kelimeler:
2021 Asgari ücretAsgari ücret
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