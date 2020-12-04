Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmeleri ne zaman bitecek?

2021 yılı Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı bugün başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile beraber gerçekleştiriliyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirleneceği ücret zammı görüşmeleri bugün 14.00 itibariyle başladı. Türkiye’deki çalışanları doğrudan ilgilendiren görüşmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenmesine karar verildi.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." 2020 yılı için asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 lira 70 kuruş iken bu rakamların görüşmeler sonrası değişmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin yapılacak 4 toplantı sonunda kesinleşmesi öngörülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 15 kişi oluşturuyor. 5’i işçi, işveren ve devlet temsilcisi olan komisyonda, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), işçileri temsilen ise en fazla üyeyi içinde barındıran konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen komisyon başkanı ve en az 10 üye bir araya gelerek oy birliği sağlanıyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde ise yaşam maliyeti, koronavirüs dönemindeki ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon ve refah payı baz alınacak.