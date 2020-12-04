İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmeleri ne zaman bitecek?

2021 yılı Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı bugün başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile beraber gerçekleştiriliyor.

04 Aralık 2020 Cuma 16:29
Asgari ücret belirleme komisyonu görüşmeleri ne zaman bitecek?
Takip Et:

2021 yılı Asgari ücret zammı görüşmelerinde ilk toplantı bugün başlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamı nedeniyle online olarak gerçekleştirilen toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile beraber gerçekleştiriliyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirleneceği ücret zammı görüşmeleri bugün 14.00 itibariyle başladı. Türkiye’deki çalışanları doğrudan ilgilendiren görüşmenin koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenmesine karar verildi.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." 2020 yılı için asgari ücret aylık brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 lira 70 kuruş iken bu rakamların görüşmeler sonrası değişmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAĞI NASIL BELİRLENİYOR? 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin yapılacak 4 toplantı sonunda kesinleşmesi öngörülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 15 kişi oluşturuyor. 5’i işçi, işveren ve devlet temsilcisi olan komisyonda, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), işçileri temsilen ise en fazla üyeyi içinde barındıran konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen komisyon başkanı ve en az 10 üye bir araya gelerek oy birliği sağlanıyor. 2021 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde ise yaşam maliyeti, koronavirüs dönemindeki ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon ve refah payı baz alınacak. 



Son Güncelleme: 04.12.2020 16:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret ZammıAile BakanlığıTürk İşTİSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
2021 Asgari Ücret zammı için 7 ihtimal
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Twitter story nasıl kullanılır? Twitter yeni özelliği Flets nedir, nasıl kullanılır?
Engelli pasaport işlemleri nelerdir? Engelliler için pasaport işlemleri ve fiyatları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hurşit öldü mü? Edho Haydar Şişman diziden neden ayrıldı?
Banka sınavları için nasıl hazırlanılmalı? Banka sınavı hazırlık süreci
Defne Samyeli Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Samyeli ev'den taşındı!
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.