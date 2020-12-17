Asgari ücret belirleme 3. ve 4. toplantıları kiminle ne zaman yapılacak?

Asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Toplam 4 toplantının yapılacağı görüşmelerde, 2. toplantı geride kaldı. 15 Aralık tarihinde son bulan 2. toplantının ardından gözler, son iki toplantıya çevrildi. Koranavirüs salgını sebebiyle çevrim içi yapılan görüşmeler, tüm hızıyla devam ediyor.

Asgari ücreti belirlemek için, toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kuruldu. Yasa gereği bu komisyonda, 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi bulunuyor. 2. toplantının ardından gözler 3. toplantıya çevrildi.

3. toplantının ne zaman yapılacağı da açıklandı. 22 Aralık tarihindeev sahipliğinde yapılacak toplantı, ilk iki toplantıda olduğu gibi yine çevrim içi şekilde yapılacak. 4. toplantının tarihi henüz açıklanmadı. 4 toplantının ardından çıkacak karar, asgari ücreti belirleyecek.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikalar Konfederasyonu, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu temsil ediyor.

Asgari ücrete ne kadarlık zam yapılacağı henüz bilinmese de, yüzde 12 ila yüzde 29 arasında bir artışın yapılması tahmi ediliyor. Bu da 275 TL ila 675 TL arasında bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.