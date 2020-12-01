Asgari ücret Bekar, evli, çocuklular için 2021 yılında ne kadar olacak?

2020’ nin sonuna geldiğimizde en sık sorulan sorulardan biri asgari ücretin bu seneki durumunun ne olacağı oldu. Yılın son ayı olan Aralık’ a girmemiz ile 7 milyon asgari ücretli çalışan bu sorunun cevabını bekliyor. Asgari ücret zammı için öne çıkarılacak bazı stratejiler netleşmeye başladı. Maaş gününü bekleyen çalışanların şuan ki beklentisi maaşlarına alacakları zam miktarında.

Son dönemde tüm dünyayı etkileyen pandemi ve pandemi döneminde yaşanan ekonomik durumlar, enflasyon ve ihtiyaç/yaşam maliyeti asgari ücret tutarı belirlenirken gündemde tutulan konular arasında.

Asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler başlayacak. Bu görüşmelerde yeni ücret nasıl belirlenecek? Tüm parametreler tutarın belirlenmesinde nasıl bir etki gösterecek?

Memur, işçi ve emekli vatandaşın maaşlarını, enflasyon oranı düşüldükten sonra, artıştan hesaplanarak ödeme yapılan miktar refah payıdır. Asgari ücretlerin belirlenmesinde refah payının da etkisi önem arz etmektedir. Bu seneki Merkez Bankasının tahminlerine göre koyulabilecek refah payı asgari ücret miktarını nasıl etkileyeceği merak edilmekte.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ NETLEŞTİ Mİ?

2021 Asgari ücretin miktarı belirlenmesi için yapılacak ilk toplantı için kararlaştırılan tarih 4 Aralık olacak.

2020 yılında aylık asgari ücret bekâr/işçi için 2 bin 943 tl brüt ödeme, 2 bin 324 lira 71 kr. Net ödeme olarak verilmişti.

Bu miktar 2021’ de ne olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET TUTARI İÇİN GERİ DÖNÜŞLER NASIL? TAHMİNİ BİR MİKTAR SÖZ KONUSU MU?

2020 yılının enflasyon tahminini revize edişi, yüzde 12,1 üzerinden olmuştur. Bu miktar göz önünde bulundurulup asgari ücret miktarında bir atışa gidilirse brüt ücretin 3 bin 299 lira 10 kuruş, net ücretin 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Merkez Bankası’nın geçen yıl ki enflasyon tahminlerine göre 3 puan refah payının eklenmesi durumunda; brüt ücretin 3 bin 387 lira 39 kuruş, net ücretin 2 bin 675 lira 72 kuruş olacağı görülüyor.