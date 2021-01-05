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Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021

Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? haberimize göz atarak Ocak 5 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 08:47
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
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Asgari ücretle çalışan işçilerin ödemeleri zorunlu olan vergi tutarının 2020 senesinin sonuna gelmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Geçen senedeki gibi bu senede Eylül ayından sonrasında % 20 ‘lik gelir vergisi dilimine giren asgari ücretli çalışanlar geçen yıla göre daha az etkilenmektedir. İşveren ile net gelir üzerinden anlaşmalı sendika işçileri, memurlar bu yıl aldıkları para ile vergi dilimindeki yaşanan artış nedeni ile yıl sonunda azalmıştır. Bu durumun anlamı küçük de olsa daha az verginin ödeneceği anlamına gelmektedir. 2020 çerçevesinde uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi geçtiğimiz seneye bakıldığında yaklaşık % 22 bir oranla artışa geçmiştir. Senelik %11, 84 oranında enflasyon için gelir vergisi tarifesinin de aynı oran ile artışa geçmesi ile birlikte ücret gelirleri için iyi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu senede bulunan vergi dilim tarifesi, net asgari tutarın 7, 5 kat daha fazla olabiliyor. Geçtiğimiz sene çerçevesinde bu kat artışı 7’ idi. Yani duruma bakıldığında fazladan maddi gelir elde edenler, vergi dilimindeki dalgalanmalardan geçen seneye nazaran daha az etkilenmekte olacak.  Ama yine de geçen senedeki gibi Eylül’ ün bitimine kadar % 20’ lik vergi bölgesine girmektedirler.

Asgari Maaş Alanlar Ne Kadar Vergi Ödeyecek:

İşlenmekte olan sistemde memur ve işçilerin aldıkları net ücret ve maaşları için düzenlenen vergiler düşüldükten sonra ödenmektedir. Bu açıdan bordrolarını aralıklı bir şekilde kontrol etmeyen çalışanlar paylarına düşecek olan vergi hakkında bilgi sahibi değillerdir. En çok ise işvereni ile net ücret üzerinden anlaşma yapmış olan çalışanlar bu durumu yaşıyor. Bunun nedeni ise hangi vergilerin onları kapsadıklarını bilmemesinden dolayı doğuyor. Asgari ücrete tabi tutulan işçilerin normal zamanlarda Haziran ayının sonuna kadar 375 Türk Lirası, Eylül ayında ise 401 Türk Lirası ve son olarak Ekim ayı ile yıl sonuna kadar ayda 500 Türk Lirasında vergiye tabi tutulmaktadırlar yani ödemeleri zorunludur. Bu durum bakımında bekar çalışanlar daha fazladan ücretlere tabi tutulurken evli ve çocuk sahibi gibi kişilerin vergilerinde indirim yapılmaktadır. Yani evli olan ve eşi çalışmayanlar Eylül ayına kadar bir vergi ödemez ve Eylül ayından sonra vergilerini ödemeye başlıyor. Asgari ücret maaşları ise Eylül ayının bitimine yakın bir şekilde düşmeye başlıyor, bunun nedeni ise uygulanmakta olan vergi dilimidir. AGİ’ de dahil olarak ele geçen para miktarı, Eylül ayının sonlarına doğru 26 Türk Lirası, Ekim ayından itibaren ise daha yüksek tutarlara kadar azalarak devam ediyor. Yani Ocak ile Ağustos aylarının arasında 2. 435 Türk Lirası olan maaş, Eylül ayına gelindiğinde 2, 409 Türk Lirasına, Ekim ayından sonrasında ise 2. 342 Türk Lirasına düşüyor. Evli ve eşi çalışmayan kişilerde ise Ocak ayı itibari ile 2,479 Türk Lirası olan aylık gelir Aralık ayı ile 2, 345 Türk Lirasına düşmüş olacaktır. Asgari ücret ile çalışmakta olanların vergilerin yükselmesinden etkilenmemesi için ise ilk vergi dilimi tarifesinin oranlarının o yıla ait asgari ücretin 10 katında olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 08:47
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