Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Peki 2022 yılı için AGİ ne kadar arttı!

Bugün Beştepe'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammıyla ilgili görüşmelerini tarafların anlaşmasıyla birlikte tamamlandı. Aralık ayı içerisinde 4. kez toplanan Asgari ücreti belirleyen komisyon, gelen teklifleri değerlendirmeleri sonrası 2022 yılı için asgari ücretin 4 bin 25 TL olarak belirlenmesine karar verdi. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın açıklamasıyla duyurdu.

2022 yılı asgari ücretin 4.250 TL olarak belirlenmesi sonrası yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları da dolaylı yoldan ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yeni belirlenen asgari ücretle birlikte yükseldi.

Peki, 2022 yılında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA TABLOSU