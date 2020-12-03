Asgari ücret 2021 yılı son toplantısı ne zaman, ne zaman belli olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Asgari Ücret Toplantısı Saat Kaçta Olacak?

Asgari ücretin ne 8kadar olacağını belirleyecek olan görüşme herkes tarafından merakla bekleniyor. Bu toplantı tam tamına 7 milyon insanı kapsadığından bütün ülkeyi ilgilendiren bir konuyu ele alacaktır. Vatandaşlar asgari ücret toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırıyorlar.

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman Yapılacak?

Asgari ücretle ilgili toplantılar 4 Aralık’ta ilk oturumla başlayacaktır. Bu sene koronavirüs salgınının gölgesinde yapılacak olan asgari ücret toplantısı tedbirlerden de etkilenerek başlayacak. Toplantı Online olarak yapılacak ve milyonlarca insanı ilgilendirecek.

Ülkemizde Asgari ücreti, yasalar gereği 5 işçi, 5 işveren ve 5 devlet temsilcisi toplam 15 kişiden oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlemektedir. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını da en çok üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk- İş) temsil etmektedir.

2021 yılı asgari ücret görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında 4 Aralık tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecektir. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2021 yılı asgari ücreti için yapmış olduğu açıklamada, işveren ve hükümetin insanları az da olsa sevindirecek bir rakam olacağını umut ettiğini belirtmiştir.

4 Aralık Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan 2021 yılı asgari ücret toplantısının görüşmelerine başlanacaktır. Görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanarak görüşmeler yapılacaktır. Vatandaşlar 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyorlar.

Asgari Ücretin Ne Kadar Olacağı Ne Zaman Belli Olacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye’de geçim ücretine dönüştüğünü söyledi.

Atalay, 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle çalışıp geçindiğini belirterek, asgari ücretle çalışan kişilerin % 99’unun sendikasız olduğunu vurguladı.

Atalay, Kamu sözleşmelerinde veya özel sektör sözleşmesinde birçok yaptırım haklarının olduğunu ancak asgari ücrette herhangi bir yaptırım haklarının olmadığını söyledi.

Asgari Ücretle Geçinilmediğini Herkes Biliyor!

Atalay, komisyondan talep edecekleri rakam konusunda Hak-İş ve DİSK’in de görüşlerini alacaklarını belirtmiştir. Atalay Hak-İş ve DİSK’İn temsilcileri ile pazartesi günü görüştüklerini belirtti. Asgari ücrete dair 7-8 maddeden ilkelerin belirlendiğini ve 4 Aralık’ta bu ilkelerle ilgili açıklama yapılacağını bildirdi.

Bazı siyasi partilerin yeni asgari ücrete dair açıkladığı rakamlara da değinen Atalay, "Bir parti '3 bin lira' diyor, diğeri '3 bin 100 lira' diyor, öbürü '5 bin' diyor. Bu böyle devam ediyor. Neticede mevcut asgari ücretle geçinilmediğini asgari ücretli biliyor, biz biliyoruz, toplumun tamamı biliyor." Sözleride açıklamaları arasında belirtti.

Komisyonda Engelli Bir Kadın İşçi’ye de Yer Verilecek

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu belirten Atalay, bu vesileyle tüm engellilerin gününü kutlamıştır.

Atalay, bu sene Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde yer alacak olan Özgül Yardımcı’nın da yer alacağını bildirdi. Özgül Yardımcı Adalet Bakanlığında temiz görevlisi olarak çalışan Koop-İş Sendikası üyesidir.

Yapılan toplantıda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ve Tarım- İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat da yer almıştır.