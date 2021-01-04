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Asgari ücret 2021 yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 04.01.2021 tarihli Asgari ücret yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 04.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:37
Asgari ücret 2021 yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri
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Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların heyecanla beklediği zamdan sonra vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye başladılar. Memur ve emeklilere yapılan zamdan sonra maaşına zam müjdesi bekleyen vatandaşlar büyük bir heyecan içerisine girdi. Bu çerçevede TBMM’ye verilen taleplerle asgari ücretten alınan kesintilerin kabul edilmeyip söz konusu vergilerin maaşlara yansıtılması talebi oluşturulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un milyonlarca vatandaşın konuyla ilgili açıklama beklemesiyle asgari ücretliler zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladılar. Asgari ücretlilere yılda 1 kez zam yapılıp yıllık enflasyon oranları çerçevesinde zam oranları tespit edilecek. Ocak ayı zammının yeterli olmadığı tartışmalarının başlamasıyla birlikte yeni talepler oluşturuldu ve zam istendi. COVID-19 nedeniyle piyasadaki ürünlere zam gelmesiyle birlikte asgari ücretli vatandaşların geçim sıkıntıları da artış gösterdi.

2020 asgari ücret ödemeleri

Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların taleplerini oluşturmaya başlamasıyla vatandaşlar zam yapılmasını beklemeye koyuldular. Bu çerçevede Selçuk’un zam açıklaması sonrası konu yeniden gündeme geldi. Zorlu süreçte talepte bulunan vatandaşlar konuya ilişkin gelişmelerin yaşanmasını beklemeye başladılar.

Bakan Selçuk 2019 Aralık ayında yaptığı açıklamalarda, 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli asgari ücretin brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olacağını açıkladı. Yapılan zamlarla birlikte asgari ücret yüzde 15.03 oranında artış gösterdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon yüzde 12 olarak açıklanmış ve enflasyon oranının 3 puan üzerinde bir artış sağlanmıştı.

Sendikaların asgari ücret talepleri

Pazarlıktan önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 TL zam yapılmasının beklendiğini dile getirmişti. Sendikalar arasında sağlanan mutabakatla asgari ücretin 2 bin 578 TL’den daha az olmaması öngörülmekteydi.

Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrete AGİ indirimleri de sağlanmaktadır. Asgari Geçim İndirimindeki tutarlar ise çalışanın medeni durumu, çocuklu olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığına göre tespit ediliyor.

Buna göre;

AGİ Bekar                                     220,73TL

Evli eşi çalışmayan                       264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu       297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu       331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu       375,23 TL

Evli eşi çalışan                              220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu              253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:37
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