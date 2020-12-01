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Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret belirleme toplantı tarihleri belli oldu mu?

7 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren '2021 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret belirleme toplantı tarihleri belli oldu mu?' tartışmaları başladı. İşte 2021 asgari ücret toplantı takvimi.

01 Aralık 2020 Salı 21:08
Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret belirleme toplantı tarihleri belli oldu mu?
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7 milyon asgari ücretliyi ve diğer kesimleri yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret zammına dair yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. 2021 asgari ücret zammı görüşmelerinde öne çıkacak konu başlıkları da netleşiyor. Zam pazarlığında ‘yaşam maliyeti’, ‘pandemi döneminde ekonomik durum’, ‘gerçekleşen ve hedef enflasyon’ ve ‘refah payı’ parametrelerinin öne çıkacağı öğrenildi.

Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak?

Kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan bir komisyon, 2021 asgari ücretini belirleyecek. Masada işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek.

Bakanlık’ta düzenlenecek ilk toplantıdan sonra komisyon, işçi ve işveren ev sahipliğinde birer toplantı daha yapılacak.

2021 asgari ücret tahminleri

Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu oranda artış yapılması halinde brüt 3 bin 299 TL 10 kuruş, net 2 bin 605 TL 98 kuruş olacak.

5 puan refah payının eklenmesi halinde brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
2021 Asgari ücretAsgari ücret Tespit Komisyonu
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