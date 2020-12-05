Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 1. asgari ücret toplantısından ne sonuç çıktı?

2021 yılına az bir süre kalan gözler asgari ücrete çevrildi. Her yıl Aralık ayında başlayan asgari ücret toplantılarının ilki gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay içerisinde yapılacak toplantıların ardından 2021 yılının asgari ücretini belirleyecek.

Cuma günü yapılan ilk toplantının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenmesi aşamasında ülkenin ekonomik durumu ve işletmelerin durumunun göz ardı edilmeden karar verilmesi gerektiğini söylemişti.

Asgari ücret toplantıları ne zaman yapılıyor?

İlk toplantı Cuma günü yapılırken bir sonraki toplantı 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı takvimini açıkladı. Buna göre 15 Aralık’taki toplantının ardından 22 Aralık’ta bir toplantı daha yapılacak. Bu üç toplantının ardından yapılacak dördüncü toplantıyla asgari ücret belirlenecek. Dördüncü toplantının tarihi henüz açıklanmadı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret dördüncü komisyon toplantısının ardından açıklanacak. Ancak dördüncü toplantının tarihi henüz belli olmadı.

Asgari ücret toplantılarından yasa gereği işçi, işveren ve hükümeti temsil eden en az 5’er kişi yer alıyor. Toplam 15 kişilik komisyonca görüşmeler yapılıyor. Komisyonda en az 10 kişinin katılımıyla yapılan oylamada oy çoğunluğuna varılması sonucu asgari ücret belirlenmektedir. Oy eşitliği olması halinde komisyon başkanının bulundu tarafın teklifi kabul edilmektedir.

Destek devam etsin

Komisyon toplantısının ardından konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, son 5 yıldır verilen asgari ücret desteğinin bu yılda devam etmesi gerektiğini, %2 olan işsizlik sigortası payının 2021 yılında alınmamasını ve SGK işveren desteğinin %5’ten %6’ya çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gelir vergisi

Türk-İş heyeti başkanı Nazmi Irgat, asgari ücretin 7 milyon kişiyi ilgilendirdiğine vurgu yaparak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a “Siz aynı zamanda aileden sorumlu Bakansınız. Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Sorusunu yöneltti. Irgat, asgari ücretli ailenin geliri yılın sonuna doğru artan vergi yüküyle azaldığını ve asgari ücretliden alınan damga vergisi ile diğer vergilerde indirim yapılmasını istedi.