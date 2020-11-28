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Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?

2021 Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantılara sayılı günler kaldı. Birçok işçi ve işveren yapılacak olan asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak etmektedir. Maaş için çeşitli öneriler gelse de aralarından en çok dikkat çeken; HDP'nin "Asgari ücret 4 bin Türk Lirası olsun." önerisi oldu. İşte detaylar...

28 Kasım 2020 Cumartesi 20:31
Asgari ücret 2021 brüt - net beklentisi ne kadar? 2021 Asgari ücret ne zaman belli olur?
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Asgari ücretlere gelecek olan zam için sayılı zaman kaldı. 2021 senesinde işçi bireyin en az ne kadar düşük maaş alacağına dair görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Peki asgari maaş ne kadar olacak.

 

Asgari ücret ile çalışmakta olan ve maaş zamları asgari ücret baz alınarak yapılan çalışanlar, 2021 senesine gelindiğinde asgari maaşın ne kadar olduğunu merak etmektedir. Asgari ücret hakkında birçok yorum yapılsa da henüz net bir tutar açıklanmadı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ise asgari ücretin ne kadar olması gerektiği hakkında birçok önerilerde bulundu.

 

İLK ÇAĞRI HDP’DEN GELDİ; “Maaşlar 4 bin TL olsun.”

 

Halkların Demokratik Partisi(HDP)’nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin Türk Lirası olması gerektiğini dile getirdi. Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nden henüz bir öneri gelmedi. İyi Parti, Milliyetçi Harekat Partisi(MHP), Büyük Birlik Partisi(BBP) ve Saadet Partisi tarafından da konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

 

Türkiye’de milyonlarca iş verenin ve çalışanın gözleri asgari ücret toplantısına çevrilmiş vaziyette. Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 dönemi için ilk asgari ücret görüşmelerinin 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

 

2 bin 500 Türk Lirasının Üzerine Çıkabilir

Siyasi partiler arasından ilk öneri HDP’ den geldi. HDP’nin Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Garo Paylan, 2021 senesinde asgari ücretin 4 bin Türk Lirası olması gerektiğini dile getirdi. Ana muhalefet CHP ise henüz asgari ücret ile ilgili bir yorum yapmadı. İyi Parti, MHP, SP ve BBP partilerinden de asgari ücret ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

Merkez Bankası’nın 2021 senesi enflasyon hedefine bakıldığında asgari ücretlerde %9,4’lük bir artış söz konusu olabilir. 2021 senesi için planlanan enflasyon hedefi kapsamında eğer %9,4’lük bir artış yapılır ise brüt asgari ücret 3 bin 299 Türk Lirası olacak. Net asgari ücret ise 2 bin 542 Türk Lirası olacak.

 

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 senesinde uygulamaya konulacak olan asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantıların 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 20:31
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