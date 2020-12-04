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Asgari ücret 2021 belirleme komisyonu 2.3.4. Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman?

Asgari ücret belirleme komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Peki 2. 3. 4. toplantıların hangi tarihte yapılacağını içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:15
Asgari ücret 2021 belirleme komisyonu 2.3.4. Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman?
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2021 yılında verilecek olan asgari ücreti belirlemek üzere yapılan toplantı sona erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklentileri karşılayacak bir seviyede olacağını söyleyerek diğer toplantı tarihlerini açıkladı.

Asgari ücret 1. toplantısı sona erdi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak zam oranı nedeniyle yapılan ilk toplantıyı tamamladı.

2. Toplantı 15 Aralık’ta yapılacak

2021 yılında ki asgari belirlemek için bir kez daha bir araya gelecek olan komisyon Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) 15 Aralık 2020’ de toplanacak.

3. Toplantı 22 Aralık’ta yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantıyı yapmak üzere 22 Aralık 2020’de bu kez Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunda (Türk-İş) bir araya gelecek.

Türk-İş’te yapılması planlanan dördüncü ve son toplantının tarihi hakkında önümüzde ki günler de açıklama yapılacak.

Bakan Selçuk, asgari ücreti belirlemek için bir araya gelen komisyonun tarafların istek ve görüşlerini karşılayacak, herkesin karar kıldığı asgari ücreti vermeyi istediklerini söyledi.

“İstişare yaparak çalışmalara devam edeceğiz”

Bakan Selçuk, etkisi devam eden salgının birçok çevreyi etkilediğini ve bu yüzden Sosyal Koruma Kalkanı oluşturarak yurttaşlara 42 milyar Türk Lirasını aşan bir kaynak aktarıldığını söyledi. Ayrıca e-Devlet üzerinden 1 Aralık tarihiden başlayarak kısa çalışma ödeneği başvurularını alındığını aktardı. Etkili politikaları hayata geçirmek ve devam ettirmek için tüm çevrelerle İstişare yaparak çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Asgari ücretin belirlenmesinde bütün çevrelerin istek ve taleplerine komisyonda dile getireceğini söyleyen Bakan Selçuk, özveriyle çalışan her yurttaşın yanında olduklarını çalışan, üreten işçilerin refahlarına katkıda bulunmak için sosyal ve ekonomik şartları beraber oluşturacaklarını söyledi.

“Asgari ücretin üzerinde uzlaşarak çıkarmak istiyoruz.”

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 18 yıl bütün çevrelerin hakkını gözeten bir yaklaşım içinde olduklarını, 2019 yılında enflasyonun oranın üzerinde bir iyileştirme yaptıklarını, aralık ayında da çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Asgari ücretin ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmasına değinen Bakan Selçuk, tüm çevreleri koruyarak asgari ücret üzerinde uzlaşarak çıkarmak istediklerini, 1 Ocak 2021’de asgari ücretin tüm yurttaşlara mutluluk getirmesini diledi.

Toplantıda işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, korona virüs sebebiyle çevrim içi yapılan toplantıda, salgından dolayı zor bir dönemde olduklarını ve en çok etkilenenlerin işçiler olduğunu söyleyerek adil olamayan asgari ücreti düzeltmek için çalışacaklarını söyledi.

2021 Asgari ücret ne kadar olur?

-Merkez Bankası, 2020 enflasyon beklentisini %12,1 oranında açıkladı. Bu oran dikkate alınarak artış olursa; asgari ücret brüt 3.299,10 TL, net 2.605,98 TL olacaktır.

-Bir önceki yıl gibi bu yıl da %15 oranında bir artış olduğu takdirde, asgari ücret brüt 3.384,45 TL, net 2.673,40 TL olacaktır.

-Merkez Bankasının 2020 enflasyon beklentisine %3 oranında refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3.387,39 TL, net 2.675,72 TL olacaktır.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021Zehra Zümrüt SelçukKomisyon
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