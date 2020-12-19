Asgari ücret 2021 3. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret tahminleri

Her yıl Aralık ayında düzenlenen asgari ücret toplantıları bu yılda başladı. İlk iki toplantı gerçekleştirilirken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı içerisinde 4 toplantı gerçekleştiriyor ve bu toplantıların sonucunda yeni yıldaki asgari ücret tutarını belirliyor.

Asgari ücret toplantısının ikinci görüşmesinde TİSK Genel Sekreteri açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi ikinci toplantı TİSK başkanlığında düzenlenmişti. Toplantının ardından TİSK tarafından yapılan açıklamada “Bizler pandemi sürecinde, işyerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması, çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızla attık. İnsan sağlığını birinci önceliğimiz yaptık. Zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma uygulamasında dahi çalışanlarımızın gelir kaybı olmaması için işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik. Bu yolla, kısa çalışma ödeneklerine ilave ödemeler yapılmasını ve çalışanlarımızın ücretleri kadar geliri alabilmelerini sağladık.

Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde bulunuyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki, tüm projelerimizde temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız çerçevesinde, bizim için çalışanımızla birlikte büyümek esas. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz” ifadelerine yer verildi.

2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin görüşmeler sürüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda asgari ücretin miktarı belirlenecek.

Öte yandan ilk iki toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. İlk üç toplantının takvimi daha önce açıklanmıştı. Buna göre asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısı 22 Aralık tarihinde Türk-İş başkanlığında gerçekleştirilecek. Dördüncü toplantı tarihi ise henüz açıklanmadı.

Asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağına yönelik uzmanlar birçok açıklamada bulundu. Bu açıklamalar doğrultusunda 2021 yılında asgari ücretin salgın dönemi yaşanan ekonomik sıkıntılar, döviz kurundaki artış gibi kriterlerle, enflasyon oranındaki artışında göz önüne alınarak değerlendirilmesi bekleniyor. Bu kapsamında ülkemizde milyonlarca kişinin asgari ücretli olarak çalıştığı ortadadır. Devletin asgari ücretli vatandaşların sigorta prim destekleri ile işverenlere verilen desteklere devam etmesi çok büyük önem taşıyor. Bu desteklerin devam etmesi sektörlerin yeni yıl içerisinde salgının da etkisi yitirmesi sonucu toparlanma sürecinin başlaması ön görülüyor. Tüm bu ön görüler ışında hareket edildiğinde 2021 yılında asgari ücretin ekonomik şartlara bakıldığında net 3 bin 800 TL civarında olması bekleniyor.

Asgari ücret tespit komisyonunda yasa gereği 15 kişi bulunurken bu 15 kişiden 5 tanesi işçileri temsilen, 5’i işverenleri temsilen, 5’i ise devleti temsilen bulunuyor. Komisyon tarafından yapılan 4 toplantının ardından ortaya sürülen tekliflerden oy çoğunluğu oluşması halinde asgari ücret tutarına karar veriliyor. Şu anda bekar bir asgari ücretlinin net kazancı 2 bin 943 liradır. Bu tutarın 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda 2021 yılında 3 bin 800 lira civarına çıkması bekleniyor.

Asgari ücret hakkında son açıklama ise Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan geldi. Başkan Arslan açıklamasında “Asgari ücret bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacağı bir gelir olarak belirlenmelidir. Asgari ücret, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmalıdır. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur.” İfadelerine yer verdi.

Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin bir açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız." Şeklinde konuştu.