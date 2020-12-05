Asgari ücret 2020 - 2021 pazarlıkları ne durumda, nasıl sonuçlanacak?

2021 yılına girmeye az bir zaman kala vatandaşların kafasında bir soru daha var. Asgari ücretle çalışan 7 Milyona yakın kişiler dahil olmak üzere çalışanlar asgari ücrete getirilecek zammı merakla bekliyor. Yeni yıla sayılı günler kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı COVİD-19 salgını nedeniyle intenet üzerinden online yapıldı.

Toplantı da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama da, “Asgari ücrete yapılacak zammın işçi ve işverenlerin beklentilerini karşılayacağını düşündüğünü ve olumlu katkıları olacağını” belirtti. İlk toplantı da asgari ücreti belirleme adına Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüştü.

Bu toplantının devamı niteliğinde olan diğer toplantılar şu tarihlerde gerçekleşecek:

2. TOPLANTI: 15 ARALIK 2020’de aynı Asgari Ücret Tespit Komisyonundan oluşacak olan toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliği yapacak.

3.TOPLANTI: 22 ARALIK 2020’de yine aynı Konfederasyonun (TİSK) ev sahipliği yapacağı toplantı diğerleri gibi çevrimiçi yapılacak.

Son toplantının tarihi ise gelecek günlerde netleşecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk toplantıda, yeniden yapılandırılacak olan asgari ücretin herkes için hayırlı olması ümidinde bulundu. Bakan Zehra Selçuk temennisinin yanı sıra asgari ücretin iş kolları ayırt edilmeksizin herkesi eşit şekilde kapsadığını da söyledi.

“Tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda ifade edeceğim”

Bakan Selçuk, yeni asgari ücretin belirlenmesi aşamasında tarafların teklif ve görüşlerini komisyonla paylaşacağını her zaman işini önemseyerek çalışan kişilerin yanında olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu çalışmaya başladığı günden bu yana her zaman özveriyle ve çözüm odaklı çalıştıklarını dile getirerek komisyonun çalışmalarının Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

İlk olarak Merkez Bankası’nın tahminine göre; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olabilir.

Diğer bir tahmine göre ise; brüt 3 bin 384 lira 45 kuruş, net 2 bin 673 lira 40 kurul olarak hesaplanabilir.

Bunların dışında Merkez Bankası’nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse de; brüt 3 bin 387 lira 39 kuruş, net 2 bin 675 lira 72 kuruş olabilir.

Bu refah payının değişmesi kapsamında ise;

4 puan refah payına karşılık; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş

5 puan refah payı kapsamında ise; brüt 3 bin 446 lira 25 kuruş, net 2 bin 722 lira 22 kuruş olabilir.