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Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 08.02.2021 tarihli Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 08.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 01:14
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021
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Çalışan kişilerin maaşını etkileyen devlet uygulamalarından biri de asgari geçim indirimidir. Bu indirim ile birlikte çocuğu olan çalışanlara ek ödemeler gerçekleştirilmektedir. Kişilerin çocuk sayısı, çocuk yaşı ve öğrenim durumlarına göre değişik indirim alma imkanları bulunmaktadır. Bu uygulamadan yararlanma isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

AGİ nedir?

Çalışan kişilere belirli şartları yerine getirmesi halinde verilen ek ödemelere asgari geçim indirimi denmektedir. Kişiden kişiye farklı tutarlarda verilen ek ödemeler, kişinin sahip olduğu çocuk sayısı, yaşı ve öğrenim durumu gibi birçok değişkene göre belirlenmektedir.

AGİ hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler öncelikli olarak başvuru yapmalıdır. Başvuru yapacak kişiler form doldurarak ilgili merkeze başvurularını gerçekleştirir.

AGİ’den kimler yararlanabilir?

Asgari geçim indiriminden birçok vatandaş yararlanma hakkına sahiptir. Bu kişiler, ücretli çalışanlar, emekliler ve SGDP bünyesinde çalışan kişilerdir. Kişiye verilecek ek ödemeler kişinin evlilik ve çocuk durumuna göre verilir. Bu nedenle ödemeler kişiden kişiye göre değişir.

AGİ formu nasıl doldurulur?

Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru formu doldurması gerekir. Formda kişiye ait bilgiler sorulmaktadır. Bu bilgileri eksiksiz ve doğu bir şekilde veren kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Kişi başvuru formunda temel kişisel bilgilerin yanı sıra hangi sigorta hizmetine bağlı ise ona ait bilgileri de doldurmaktadır. Bu şekilde kişiye ait sigorta bilgilerine ulaşılarak gerekli ödeme tutarı belirlenmektedir.

AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?

Asgari geçim indirimi formunda kişinin eşi ve çocuğuna ait bilgiler de yer almalıdır. Bu bilgileri eksiksiz dolduran kişiler araştırılarak o kişilere en uygun ek ödeme bağlanılmaktadır. Verilecek olan ek ödemeyi çocuğun durumu belirlerken, eşinin çalışıp çalışmaması da belirlemektedir.

Çocuk konusunda öz ve üvey olarak ayrılmadan ek ödeme gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kişiler çocuk bilgilerini de doğru bir şekilde başvuru formunda doldurmalıdır.

AGİ ödemesi nasıl hesaplanır?

  • Bekar, çocuksuz veya evli eşi çalışan için yüzde 50,
  • Çalışmayan eş için ilave yüzde 10
  • İlk çocuk için yüzde 7.5
  • İkinci çocuk için ilave yüzde 10
  • Üç ve sonraki çocuklar için ilave yüzde 5 oranında AGİ ek ödemesi verilmektedir.

Ödemeden yararlanmak isteyen tüm çalışanlar başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde yapan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru formunda yer alan sorulara yanlış ya da eksik bilgi veren kişilerin alacağı ek ödeme miktarı değişirken, bazı sorulara verilen yanlış cevaplar neticesinde kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 01:14
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Anahtar Kelimeler:
AGİ Başvuru FormuAsgari Geçim Indirimi
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