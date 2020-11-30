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Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ne zaman hizmete açılacak?

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın ne zaman hizmete açılacağını açıkladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:26
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ne zaman hizmete açılacak?
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Aselsan Konya Silah Üretim Fabrikası’nın yüzde 49 ortağı Konya Savunma Sanayi ikinci genel kurulunu gerçekleştirdi. Şirket ortaklarının katıldığı genel kurulda açıklamalar yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın 17 Aralık’ta açılışa hazır olacağını söyledi. Yönetim Kurulu Bakanı İbrahim Koyuncu da açılış için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

‘’Şehre savunma sanayi yatırımı kazandırmayı amaçladık’’

Genel Kurul’da açıklamalar yapan Kütükcü, göreve başladıkları ilk günden bu yana şehre savunma sanayi yatırımı kazandırmak amacıyla ilerlediklerini söyledi. Projenin hayata geçebilmesi için çok sayıda çalışma yaptıklarını belirten Kütükcü, Aselsan ile şehrin ortak yatırım yapma sürecini hayata geçirdiğini işaret ederek şöyle konuştu;

‘’Cumhurbaşkanımız projenin olur imzasını uçakta attılar. Şu anki Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mustafa Kaval, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile Oda başkanlarımız, yani tüm Konya projeye büyük destek verdi.’’

Koyuncu, Aselsan Konya Silah Sistemleri yatırımı sayesinde Konya’ya Teknoloji Endüstri Bölgesi kurulduğunu açıkladı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 21:26
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Anahtar Kelimeler:
Konya Silah Sistemleri FabrikasıASELSAN
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