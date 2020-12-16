Arzum hisseleri ne zaman satılacak? Hisse fiyatı ne kadar olacak? Arzum borsa kodu

Arzum Halka Arz hissesi tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmakta. Hisse senedinin fiyat aralığı takipçileri tarafından merak edilmekte. Borsa kodunun ne zaman açıklanacağı da merak edilen konular arasında.

ARZUM HİSSE FİYATI NE OLACAK

Halka arzda belirlenen fiyat aralığı 1 TL ile nominal değerli payın satış fiyatı 17 TL ile 15.50 TL olarak belirlendi. Bunun sonucunda Arzum için belirlenen fiyat aralığı 499 milyon TL ile 548 milyon TL piyasa değerine denk gelmektedir.

ARZUM HALKA ARZ TARİHLERİ

Bütün yatırımcıların katılım sağlayabileceği ve talep girebileceği belirtilen hisse için 10 kuruş değerinde fiyat adımları olmak üzere 5 adet farklı fiyat düzeyinden talepte bulunabilmektedirler.

Arzum halka arz için süreç 17 Aralık tarihinde başlıyor. Geçen hafta alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından dün bir basın toplantısı ile halka arza ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre yarın başlayacak talep toplama süreci cuma günü bitecek. Halka arzda fiyat aralığı 15.5-17 lira olarak belirlendi. Halka arzdan 206 ile 260 milyon lira arasında gelir bekleniyor. Hisselerin büyük kısmı bireysel yatırımcılara ayrıldı.

ARZUM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK

Yapı kredi bankası tarafından yayınlanan açıklama ile beraber Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş önderliğinde halka arz edilmekte. Yapı kredi bankası kanallarından erişim sağlayabilirsiniz.