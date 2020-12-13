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Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arz ne zaman, hangi tarihte halka arz edilecek?

Yenilikçi ürünler ve tüketici odaklı yaklaşımı ile Arzum’un Halka hangi tarihte sunulacağı merak konusu oldu. Arzum markasının ne zaman halka sunulacağı vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. Konu hakkında yetkililerden gelen açıklamaların neler olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Arzum’un halka arz edilmesinin hangi tarihte başlayacağı gündemde yer almaya devam ediyor.

13 Aralık 2020 Pazar 15:31
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arz ne zaman, hangi tarihte halka arz edilecek?
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Türkiye'nin en sevilen elektrikli ev aletleri markası "Arzum", halka arz amacıyla taleplerin olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylandı. Bu kapsamda %41,31 olarak yapılması planlanan halka arzın ek satışlarla %47,51'e çıkması beklenirken, 1966 yılında kurulan şirketin hisselerine başvurmak isteyen vatandaşlar da bazı araştırmalara başladı. Yenilikçi ürünler ve tüketici odaklı yaklaşımı ile Arzum’un Halka hangi tarihte sunulacağı merak konusu oldu. Arzum markasının ne zaman halka sunulacağı vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yerini aldı. Konu hakkında yetkililerden gelen açıklamaların neler olduğu araştırılmaya devam ediliyor.  Arzum’un halka arz edilmesinin hangi tarihte başlayacağı gündemde yer almaya devam ediyor.

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Arzum Halka Arz Ne Zaman? Hangi Tarihte Halka Arz Edilecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK, bülteninde duyurulduğu üzere SDA Intenational'ın sahip olduğu 13.306.475 TL nominal değerli hisseler halka arz edilecek. Talep gelirse ilave 1.995.971 TL hisse satışı yapılacak. 1 TL nominal değerli hisseler 15,50-17 TL fiyat aralığında satışa sunulacak.

Daha önce Bloomberg HT yayınında halka arzı değerlendiren Arzum Ev Aletleri CEO'su Murat Kolbaşı "Bize yatırım yapan fon hisselerini halka açmaya karar verdi. Arzum penetrasyonu yüksek bir marka, bize evlerinde yer verenlere bu sefer bize ortak olun diyoruz. Bu stratejiyle bize yatırım yapan fonla birlikte bu kararı verdik. Yabancı yatırımcının %49'luk payı var şirkette. Maksimum %47,5'inin halka arzı öngörülüyor. Bizim ihracatımız var ama Türkiye'de daha çok tercih ediliyoruz. Borsaya açılırken de daha çok yerli yatırımcılara yöneleceğiz. Şirketteki yabancı yatırımcı bir fon. Dolayısıyla halka arz geliri onlara gidecek." ifadelerini kullandı.

Arzum Halka Arz İzahname

İzahnamede, Arzum'un gelirlerinin büyümesini etkileyen önemli faktörler, ilk üçte yer aldığı mutfak ekipmanları kategorilerinde sonuçları sürdürmesi, sıcak içecek hazırlama, kişisel hijyen, ihracat pazarlarında artan verimlilik gibi kategorilerde hızlı büyüme, gelirlerde ihracat payının artması genel olarak ve e-ticaret satış kanalındaki yükseliş eğilimini değerlendirerek satışları artırdığı tespit edildi.

Şirketin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 97 milyon TL brüt kârı, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde ise %44,3 artışla 139,9 milyon TL'ye yükseldi. 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2020'de sona eren dokuz aylık dönem için brüt kâr marjı sırasıyla %30,7 ve %32,1 oldu.

Şirketin kârlılık odaklı stratejisinin bir parçası olarak, karlılığı tehdit eden herhangi bir hamle yapmadan brüt marjı korumaya özen gösterdiği, tasarımlı ve patentli ürünlerin şirketin toplam satışları içindeki payını artırdığı ve bu durumun brüt kâr marjındaki artışta önemli etkisi olduğu görüldü.

Açıklamada görüşleri belirtilen Arzum CEO'su Murat Kolbaşı, IPO için doğru zamanın geldiğini belirterek, "Arzum’un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Arzum'un halka arzı, 13.306 bin TL nominal değerli hisse senedi sunacak. %41,31 olarak 475 TL’ye denk gelen paylar halkın arzına sunulacak. %74 Hisselerin %25'i yerli bireysel yatırımcılara ayrıldı. Yerli kurumsal yatırımcılar için ve yüzde 1. Arzum çalışanları için. Tahsil edilen nihai talebin satışa arz edilen tutarı aşması durumunda 1.995 bin TL nominal değerli hisseler de halka arz edilecek. SDA Intenational SARL'ye ait olan ve halka arz edilen hisselerin %15'ine karşılık gelen 971 TL değerinde olan paylarda halka sunulacak. Bu durumda halka açıklık oranı %47,51 olacak.



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:31
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Anahtar Kelimeler:
ArzumHalka ArzSerbest Piyasa Kurulu
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