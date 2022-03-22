Artan Gıda Ürünleri Sonrası Tarım Market Dev İndirim Gerçekleştirdi! İşte Tarım Marketlerde Tuvalet Kağıdı, Çay, Yağ, Un, Şeker Fiyatları..

Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan Bim, Şok ve A101 marketlerde artan gıda ürünleri sonrası Tarım Marketler dev indirim gerçekleştirdi. Uzun süredir artan gıda fiyatları sonrasında en uygun fiyat garantisi ile birlikte Türkiye'nin belirli bölgelerine açılan Tarım marketlerde fiyatlar vatandaşları şok etti! Dev indirim mottosu ile yeni haftaya başlayan Tarım marketlerde işte güncel tuvalet kağıdı, çay, yağ, un, şeker fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Yeni hizmetlerine başlayan Tarım Marketler kısa süre içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından takip altına alındı. İlk açıldığı dönemlerde yağ fiyatları ile dikkatleri çeken Tarım marketlerde yeni haftada gelen indirimler sonrası vatandaşlar mutlu oldu. İşte yeni haftada Tarım marketlerde ürün fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Uygun fiyat garantisi ve daima müşteri memnuniyetli çalışan Tarım kooperatif marketlerde yeni haftada birçok ürünler az kar oranı ve vatandaş desteği ile raflarda yerini aldı. İşte yeni raf etiket fiyatları Tarım marketler...

TARIM KOOPERATİF MARKETLERİ İNDİRİM ÜRÜNLERİ

Yeni haftada Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerde başta tuvalet kağıdı, yağ, şeker, un ve çay gibi birçok üründe indirimler yapıldı. Vatandaşların sesine nefes olan Tarım Kooperatif Marketlerde yeni hafta fırsat ürünleri...

Osmancık pirinç 1 kg 13,90TL

Erpiliç taze bonfile 1kg. 56,90TL

Kızılay maden suyu 6x200: 8,95TL

Domates salçası 830gr: 9,90TL

Domates salçası 830gr: 9,90TL Familia Plus 16’lı: 39,90TL

Faimilia Plus 6’lı: 19,90TL

Kuru fasulye büyük boy 12,20TL

Kuru fasulye küçük boy 11,20TL

Kırmızı mercimek 12 TL

Rafine fındık yağı 177,50 TL

Osmancık Çeşidi Pirinç 51,50 TL

TARIM KOOPERATİF MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

En uygun fiyat garantisi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine açılan Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerde kendi üretimli marka ayçiçek yağı 5 litre ürünü 90,50TL'den satılıyor.