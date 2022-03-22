Artan Gıda Ürünleri Sonrası Tarım Market Dev İndirim Gerçekleştirdi! İşte Tarım Marketlerde Tuvalet Kağıdı, Çay, Yağ, Un, Şeker Fiyatları..

Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan Bim, Şok ve A101 marketlerde artan gıda ürünleri sonrası Tarım Marketler dev indirim gerçekleştirdi. Uzun süredir artan gıda fiyatları sonrasında en uygun fiyat garantisi ile birlikte Türkiye'nin belirli bölgelerine açılan Tarım marketlerde fiyatlar vatandaşları şok etti! Dev indirim mottosu ile yeni haftaya başlayan Tarım marketlerde işte güncel tuvalet kağıdı, çay, yağ, un, şeker fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.
Yeni hizmetlerine başlayan Tarım Marketler kısa süre içerisinde milyonlarca vatandaş tarafından takip altına alındı. İlk açıldığı dönemlerde yağ fiyatları ile dikkatleri çeken Tarım marketlerde yeni haftada gelen indirimler sonrası vatandaşlar mutlu oldu. İşte yeni haftada Tarım marketlerde ürün fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.
Uygun fiyat garantisi ve daima müşteri memnuniyetli çalışan Tarım kooperatif marketlerde yeni haftada birçok ürünler az kar oranı ve vatandaş desteği ile raflarda yerini aldı. İşte yeni raf etiket fiyatları Tarım marketler...
TARIM KOOPERATİF MARKETLERİ İNDİRİM ÜRÜNLERİ
Yeni haftada Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerde başta tuvalet kağıdı, yağ, şeker, un ve çay gibi birçok üründe indirimler yapıldı. Vatandaşların sesine nefes olan Tarım Kooperatif Marketlerde yeni hafta fırsat ürünleri...
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Osmancık pirinç 1 kg 13,90TL
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Erpiliç taze bonfile 1kg. 56,90TL
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Kızılay maden suyu 6x200: 8,95TL
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Familia Plus 16’lı: 39,90TL
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Faimilia Plus 6’lı: 19,90TL
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Kuru fasulye büyük boy 12,20TL
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Kuru fasulye küçük boy 11,20TL
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Kırmızı mercimek 12 TL
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Rafine fındık yağı 177,50 TL
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Osmancık Çeşidi Pirinç 51,50 TL
TARIM KOOPERATİF MARKET AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
En uygun fiyat garantisi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine açılan Türkiye Tarım Kooperatif Marketlerde kendi üretimli marka ayçiçek yağı 5 litre ürünü 90,50TL'den satılıyor.