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Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2021

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 19 Şubat 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 17:11
Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2021
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Dolar ve euro arasındaki döviz kuru söz konusu olduğunda, Anavutluk'un resmi para birimi hiçbir zaman hoş bir grafik sergilememiştir. Dolayısıyla 1 Euro 126 Anavut lekine eşittir. Ne yazık ki Anavutluk’un sağladığı asgari ücret, asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler listesinde yer almıyor. Anavutluk yüksek bir yoksulluk oranına sahip ve krizden büyük ölçüde etkileniyor. Ülkenin temel geçim kaynağı tarımdır. Geleneksel yöntemlerle yaratılan tarım verimsizliği beraberinde getirdi, bu nedenle büyük ihracat sağlayamıyorlar. Pek çok insanın Müslüman olduğu Anavutluk'ta hafife alınamayacak kadar çok Hıristiyan var. Euro olarak, ülkenin asgari ücreti çok düşük. Ancak kentsel alandaki hayatı Anavut Leki yönettiği için asgari ücret alanların yaşam kalitesi düşük seviyededir.

Anavutluk Asgari Ücreti Ne Kadar?

Bugün, 2020'de olduğu gibi, Anavutluk'ta asgari sayı 24.000 Anavut lekidir. Son olarak, Temmuz 2017'de düzenlenen asgari ücretin çok az sayıda insan tarafından denetlendiğini ve asgari ücretin 22.000 Anavutluk Lekinden 24.000 Anavutluk Lekine çıkarıldığını söyleyebiliriz. İşsizlik oranının% 13.00 olduğu Anavutluk'ta asgari ücretli çok fazla insan bulamayacaksınız. Çalışanlar genellikle asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla çalışmaya isteklidir. Gelir dağılımında birçok düzensizlik var. Ortalama seviyeye bakıldığında, Anavutluk'ta ortalama aylık maaş 59.728 Anavutluk Lekidir.

Yıllar İçinde Anavutluk Asgari Ücreti

Yıl

Anavut Leki

2013

21.000

2014

22.000

2015

22.000

2016

22.000

2017

24.000

2018

24.000

 

Anavutluk İnsan gücü gereksinimleri

Anavutluk'taki yoksulluk ve az gelişmişlik nedeniyle, çalışma koşulları Avrupa ülkelerindekinden daha zor. Özellikle tarımın yoğun olduğu Anavutluk'ta geleneksel tarım biçimlerinin benimsenmesi nedeniyle büyük miktarda insan gücü kullanılmaktadır. Çalışma saatleri ile ilgili resmi açıklama veya bilgi alamıyoruz ancak 40 ile 49 saat arasında olduğuna inanıyoruz.

Anavutluk Fiyatlar

Hikersbay'dan aldığımız bilgiye göre Anavutluk'ta şehir merkezi dışında 10.000 Anavut Leki ile 25.000 Anavut Leki arasında yer alan tek yatak odalı orta sınıf bir aile dairesinde yaşamak mümkün. Anavutluk'ta tek yön ulaşım bileti 40 ALL. 1 litre benzin 167 ALL. 1 KM taksi miktarı 250 ALL olarak belirlendi. Süpermarket fiyatlarına baktığımızda bu fiyatların ev kiralarına göre uygun olduğunu görebiliyoruz. 1 Litrelik süt 123 ALL

500 Gram ekmek 63 ALL

12’li yumurta 165 ALL, 1 KG Yerel Peynir 552 ALL, 1.5 Litre su 53 ALL, 1 Litre Şarap 600 ALL, 0.33 Litre İthal Bira – 136 ALL, 0.5 Litre yerli bira 90 ALL, 1 KG Patates 59 ALL, 1 Baş Marul 69 ALL şeklinde olmaktadır. 


Son Güncelleme: 19.02.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretArnavutluk
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