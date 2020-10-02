İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2020

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 2 Ekim 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

02 Ekim 2020 Cuma 17:04
Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Takip Et:

Dolar ve euro arasındaki döviz kuru söz konusu olduğunda, Anavutluk'un resmi para birimi hiçbir zaman hoş bir grafik sergilememiştir. Dolayısıyla 1 Euro 126 Anavut lekine eşittir. Ne yazık ki Anavutluk’un sağladığı asgari ücret, asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler listesinde yer almıyor. Anavutluk yüksek bir yoksulluk oranına sahip ve krizden büyük ölçüde etkileniyor. Ülkenin temel geçim kaynağı tarımdır. Geleneksel yöntemlerle yaratılan tarım verimsizliği beraberinde getirdi, bu nedenle büyük ihracat sağlayamıyorlar. Pek çok insanın Müslüman olduğu Anavutluk'ta hafife alınamayacak kadar çok Hıristiyan var. Euro olarak, ülkenin asgari ücreti çok düşük. Ancak kentsel alandaki hayatı Anavut Leki yönettiği için asgari ücret alanların yaşam kalitesi düşük seviyededir.

Anavutluk Asgari Ücreti Ne Kadar?

Bugün, 2020'de olduğu gibi, Anavutluk'ta asgari sayı 24.000 Anavut lekidir. Son olarak, Temmuz 2017'de düzenlenen asgari ücretin çok az sayıda insan tarafından denetlendiğini ve asgari ücretin 22.000 Anavutluk Lekinden 24.000 Anavutluk Lekine çıkarıldığını söyleyebiliriz. İşsizlik oranının% 13.00 olduğu Anavutluk'ta asgari ücretli çok fazla insan bulamayacaksınız. Çalışanlar genellikle asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla çalışmaya isteklidir. Gelir dağılımında birçok düzensizlik var. Ortalama seviyeye bakıldığında, Anavutluk'ta ortalama aylık maaş 59.728 Anavutluk Lekidir.

Yıllar İçinde Anavutluk Asgari Ücreti

Yıl

Anavut Leki

2013

21.000

2014

22.000


2015

22.000

2016

22.000

2017

24.000

2018

24.000

 

Anavutluk İnsan gücü gereksinimleri

Anavutluk'taki yoksulluk ve az gelişmişlik nedeniyle, çalışma koşulları Avrupa ülkelerindekinden daha zor. Özellikle tarımın yoğun olduğu Anavutluk'ta geleneksel tarım biçimlerinin benimsenmesi nedeniyle büyük miktarda insan gücü kullanılmaktadır. Çalışma saatleri ile ilgili resmi açıklama veya bilgi alamıyoruz ancak 40 ile 49 saat arasında olduğuna inanıyoruz.

Anavutluk Fiyatlar

Hikersbay'dan aldığımız bilgiye göre Anavutluk'ta şehir merkezi dışında 10.000 Anavut Leki ile 25.000 Anavut Leki arasında yer alan tek yatak odalı orta sınıf bir aile dairesinde yaşamak mümkün. Anavutluk'ta tek yön ulaşım bileti 40 ALL. 1 litre benzin 167 ALL. 1 KM taksi miktarı 250 ALL olarak belirlendi. Süpermarket fiyatlarına baktığımızda bu fiyatların ev kiralarına göre uygun olduğunu görebiliyoruz. 1 Litrelik süt 123 ALL

500 Gram ekmek 63 ALL

12’li yumurta 165 ALL, 1 KG Yerel Peynir 552 ALL, 1.5 Litre su 53 ALL, 1 Litre Şarap 600 ALL, 0.33 Litre İthal Bira – 136 ALL, 0.5 Litre yerli bira 90 ALL, 1 KG Patates 59 ALL, 1 Baş Marul 69 ALL şeklinde olmaktadır. 


Son Güncelleme: 02.10.2020 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretArnavutluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi

Popüler Haberler

Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 2 Ekim 2020
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma
KOSGEB Esnaf Destek Ekim 2020 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Garanti BBVA 10.000 TL Ekim 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
2020 Ekim KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
Çekirge istilası nedeni ne, neden kaynaklanıyor? Çekirge istilası sebepleri
Cornetto Mini Cooper kampanya çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 2019 Cornetto çekiliş sonuçları tarihi
Zuhal Topal'la Sofrada 20 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
23 Haziran 2019 İstanbul Seçimleri Son Anket Çalışmalarında Hangi İsim Önde? İmamoğlu mu? Yıldırım mı?
iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı konusunda yeni bilgiler
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2020
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.