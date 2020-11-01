İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları 2020

Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 1 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

01 Kasım 2020 Pazar 17:06
Arnavutluk güncel asgari ücret tutarları 2020
Takip Et:

Dolar ve euro arasındaki döviz kuru söz konusu olduğunda, Anavutluk'un resmi para birimi hiçbir zaman hoş bir grafik sergilememiştir. Dolayısıyla 1 Euro 126 Anavut lekine eşittir. Ne yazık ki Anavutluk’un sağladığı asgari ücret, asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler listesinde yer almıyor. Anavutluk yüksek bir yoksulluk oranına sahip ve krizden büyük ölçüde etkileniyor. Ülkenin temel geçim kaynağı tarımdır. Geleneksel yöntemlerle yaratılan tarım verimsizliği beraberinde getirdi, bu nedenle büyük ihracat sağlayamıyorlar. Pek çok insanın Müslüman olduğu Anavutluk'ta hafife alınamayacak kadar çok Hıristiyan var. Euro olarak, ülkenin asgari ücreti çok düşük. Ancak kentsel alandaki hayatı Anavut Leki yönettiği için asgari ücret alanların yaşam kalitesi düşük seviyededir.

Anavutluk Asgari Ücreti Ne Kadar?

Bugün, 2020'de olduğu gibi, Anavutluk'ta asgari sayı 24.000 Anavut lekidir. Son olarak, Temmuz 2017'de düzenlenen asgari ücretin çok az sayıda insan tarafından denetlendiğini ve asgari ücretin 22.000 Anavutluk Lekinden 24.000 Anavutluk Lekine çıkarıldığını söyleyebiliriz. İşsizlik oranının% 13.00 olduğu Anavutluk'ta asgari ücretli çok fazla insan bulamayacaksınız. Çalışanlar genellikle asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla çalışmaya isteklidir. Gelir dağılımında birçok düzensizlik var. Ortalama seviyeye bakıldığında, Anavutluk'ta ortalama aylık maaş 59.728 Anavutluk Lekidir.

Yıllar İçinde Anavutluk Asgari Ücreti

Yıl

Anavut Leki

2013

21.000

2014

22.000


2015

22.000

2016

22.000

2017

24.000

2018

24.000

 

Anavutluk İnsan gücü gereksinimleri

Anavutluk'taki yoksulluk ve az gelişmişlik nedeniyle, çalışma koşulları Avrupa ülkelerindekinden daha zor. Özellikle tarımın yoğun olduğu Anavutluk'ta geleneksel tarım biçimlerinin benimsenmesi nedeniyle büyük miktarda insan gücü kullanılmaktadır. Çalışma saatleri ile ilgili resmi açıklama veya bilgi alamıyoruz ancak 40 ile 49 saat arasında olduğuna inanıyoruz.

Anavutluk Fiyatlar

Hikersbay'dan aldığımız bilgiye göre Anavutluk'ta şehir merkezi dışında 10.000 Anavut Leki ile 25.000 Anavut Leki arasında yer alan tek yatak odalı orta sınıf bir aile dairesinde yaşamak mümkün. Anavutluk'ta tek yön ulaşım bileti 40 ALL. 1 litre benzin 167 ALL. 1 KM taksi miktarı 250 ALL olarak belirlendi. Süpermarket fiyatlarına baktığımızda bu fiyatların ev kiralarına göre uygun olduğunu görebiliyoruz. 1 Litrelik süt 123 ALL

500 Gram ekmek 63 ALL

12’li yumurta 165 ALL, 1 KG Yerel Peynir 552 ALL, 1.5 Litre su 53 ALL, 1 Litre Şarap 600 ALL, 0.33 Litre İthal Bira – 136 ALL, 0.5 Litre yerli bira 90 ALL, 1 KG Patates 59 ALL, 1 Baş Marul 69 ALL şeklinde olmaktadır. 


Son Güncelleme: 01.11.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretArnavutluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Popüler Haberler

Sefirin Kızı doktor kimdir? Sancar'ın doktorunun gerçek adı nedir? Deniz Işın Kimdir?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Çukur Efsun ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Cumali Efsun’u öldürüyor mu?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul’un yer aldığı diziler
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
İncir Ağacı neden yok? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır, fiyatı ne kadardır? Silah bulundurma ruhsatı kaç günde çıkar, gerekli belgeler nelerdir?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Benimle Söyle Nikki Wild kimdir? Jüri üyesi Nikki Wild ile ilgili bilinmeyenler
Kefilsiz kredi çekilebilecek bankalar hangileridir? Kefilsiz banka kredisi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
MasterChef Türkiye yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu! 2. Sezonda juriler kim oldu?
Sevgili Geçmiş Çilem Akan kimdir? Gerçek adı nedir? Elifcan Ongurlar hakkında bilgiler
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 2 Kasım 2020 Pazartesi
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.