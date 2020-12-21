İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 21.12.2020 tarihli haberimizde.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:08
Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Takip Et:

Dolar ve euro arasındaki döviz kuru söz konusu olduğunda, Anavutluk'un resmi para birimi hiçbir zaman hoş bir grafik sergilememiştir. Dolayısıyla 1 Euro 126 Anavut lekine eşittir. Ne yazık ki Anavutluk’un sağladığı asgari ücret, asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler listesinde yer almıyor. Anavutluk yüksek bir yoksulluk oranına sahip ve krizden büyük ölçüde etkileniyor. Ülkenin temel geçim kaynağı tarımdır. Geleneksel yöntemlerle yaratılan tarım verimsizliği beraberinde getirdi, bu nedenle büyük ihracat sağlayamıyorlar. Pek çok insanın Müslüman olduğu Anavutluk'ta hafife alınamayacak kadar çok Hıristiyan var. Euro olarak, ülkenin asgari ücreti çok düşük. Ancak kentsel alandaki hayatı Anavut Leki yönettiği için asgari ücret alanların yaşam kalitesi düşük seviyededir.

Anavutluk Asgari Ücreti Ne Kadar?

Bugün, 2020'de olduğu gibi, Anavutluk'ta asgari sayı 24.000 Anavut lekidir. Son olarak, Temmuz 2017'de düzenlenen asgari ücretin çok az sayıda insan tarafından denetlendiğini ve asgari ücretin 22.000 Anavutluk Lekinden 24.000 Anavutluk Lekine çıkarıldığını söyleyebiliriz. İşsizlik oranının% 13.00 olduğu Anavutluk'ta asgari ücretli çok fazla insan bulamayacaksınız. Çalışanlar genellikle asgari ücretin üzerindeki fiyatlarla çalışmaya isteklidir. Gelir dağılımında birçok düzensizlik var. Ortalama seviyeye bakıldığında, Anavutluk'ta ortalama aylık maaş 59.728 Anavutluk Lekidir.

Yıllar İçinde Anavutluk Asgari Ücreti

Yıl

Anavut Leki

2013

21.000

2014

22.000

2015

22.000

2016

22.000

2017

24.000

2018

24.000

 

Anavutluk İnsan gücü gereksinimleri

Anavutluk'taki yoksulluk ve az gelişmişlik nedeniyle, çalışma koşulları Avrupa ülkelerindekinden daha zor. Özellikle tarımın yoğun olduğu Anavutluk'ta geleneksel tarım biçimlerinin benimsenmesi nedeniyle büyük miktarda insan gücü kullanılmaktadır. Çalışma saatleri ile ilgili resmi açıklama veya bilgi alamıyoruz ancak 40 ile 49 saat arasında olduğuna inanıyoruz.

Anavutluk Fiyatlar

Hikersbay'dan aldığımız bilgiye göre Anavutluk'ta şehir merkezi dışında 10.000 Anavut Leki ile 25.000 Anavut Leki arasında yer alan tek yatak odalı orta sınıf bir aile dairesinde yaşamak mümkün. Anavutluk'ta tek yön ulaşım bileti 40 ALL. 1 litre benzin 167 ALL. 1 KM taksi miktarı 250 ALL olarak belirlendi. Süpermarket fiyatlarına baktığımızda bu fiyatların ev kiralarına göre uygun olduğunu görebiliyoruz. 1 Litrelik süt 123 ALL

500 Gram ekmek 63 ALL

12’li yumurta 165 ALL, 1 KG Yerel Peynir 552 ALL, 1.5 Litre su 53 ALL, 1 Litre Şarap 600 ALL, 0.33 Litre İthal Bira – 136 ALL, 0.5 Litre yerli bira 90 ALL, 1 KG Patates 59 ALL, 1 Baş Marul 69 ALL şeklinde olmaktadır. 


Son Güncelleme: 21.12.2020 17:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretArnavutluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara müjde! Yardım tarihi açıklandı
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu
Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu
Tarım Kredi Borçları İcra ve Hacizleri durduruldu

Popüler Haberler

Arnavutluk asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
İsmailağa dini sorular fetva hattı numarası kaçtır? İsmail ağa çağrı merkezi hattı numarası
Şansımı Seveyim fimi konusu ne, oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim nerede çekildi?
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
2021'de altın fiyatları ne olacak? Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları
Üç aylar kutlama mesajları
2020 Kanada asgari ücret ne kadar?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Baraj'ın Eylül'ü Burcu Kirman kimdir? Burcu Kirman hakkında bilgiler...
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Çukur 3. Sezon ne zaman başlayacak? Çukur dizisi yeni sezon başlangıç tarihi
En iyi arkadaş bulma uygulamaları listesi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu için EYT’ye çözüm önerisi komisyonda bir kez daha reddedildi
Turkcell Evde Kal kampanyası ile 2 GB bedava internet hangi paketlerde geçerli? Kampanya şartları ne?
Twitter Spaces nedir? Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı!
Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu ve gün birincisi
Alevlerin Ardından Çiçek karakteri kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maria ile Mustafa neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
KOSGEB destekli sektörler hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.