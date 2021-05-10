Arefe Günü borsa açık mı, işlem yapılabiliyor mu?

Borsa ve hisse sermayeciliğine yatırım yapan vatandaşlar, arefe gününün yaklaşmasıyla borsanın hangi günler ve saat kaça kadar açık olduğunu araştırmaya başladı. Borsa tarihleri ile ilgili merak edilenlere haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Borsa İstanbul 12 Mayıs 2021 Arefe günü açık mı?

Milyonlarca yatırımcının merakla beklediği sorunun cevabı Borsa İstanbul’un resmi intenet sitesinde açıklandı. Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı arefesinde 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü açık olacak. Borsa İstanbul’dan konuyla ilgili başka bir açıklama gelmedi. Her yıl arefe günü açık olan Borsa İstanbul, 2021 yılında da arefe günü yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Bu sebepten yatırımlarınız ve hisse alış satış işlemleriniz için bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor?

Arefe günü yarım gün açık olacak olan Borsa İstanbul, saat 13:00 itibari ile kapanacak. Bu süre zarfında hisse alış ve satış işlemlerinizi yapabilirsiniz. Saat 13:00 itibariyle yaklaşık 9-10 gün kapalı kalacak olan borsadaki hareketlilik herkesi meraklandırıyor.

Ramazan Bayramında açık olacak mı?

Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2021 yılı ramazan bayramında da 13 Mayıs 2021 Perşembe, 14 Mayıs 2021 Cuma, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri kapalı kalacaktır.

