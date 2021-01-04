Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiği Aralık Ayı enflasyon rakamları az önce Türkiye İstatistik kurumu tarafından açıklandı.
ARALIK ENFLASYON YÜZDE 1,25
Aralık ayı enflasyonu TUİK tarafından yüzde 1,25 olarak açıklandı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu
Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.