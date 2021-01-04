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Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği Aralık ayı enflasyonu TUİK tarafından açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve kamu çalışanının maaşlarına yapılacak Ocak zammı netleşti..

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:29
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiği Aralık Ayı enflasyon rakamları az önce Türkiye İstatistik kurumu tarafından açıklandı. 

ARALIK ENFLASYON YÜZDE 1,25

Aralık ayı enflasyonu TUİK tarafından yüzde 1,25  olarak açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 12:29
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Anahtar Kelimeler:
Aralık EnflasyonTÜİK
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