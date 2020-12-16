Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları

Döviz kurunda yaşanan artış, otomobil fiyatlarına gelen ÖTV zammı üzerine sıfır otomobil fiyatları merakla araştırılmaya başlandı. Bu süreçte sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Audi, Mercedes, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi otomobil devlerinin sıfır araçları hangi fiyatlardan satışa çıkardığını merak ediyor.
Sıfır otomobil piyasasındaki hareketliliğin pandemi döneminden bu yana sürdüğü belirtilirken, firmaların güncel sıfır otomobil fiyatları ortaya çıktı. Listedeki en ucuz otomobil 110.900 TL ile Fiat Egea olurken, en pahalı otomobil 373.141 Audi A3 Sportback oldu.
Sıfır otomobil fiyatları
Audi A3 Sportback
373.141 TL
Alfa Romeo Giulietta
349.650 TL
Mercedes A Serisi
347.400 TL
Honda Civic Sedan
220.100 TL
Seat Ibiza
185.000 TL
Peugeot 301
184.000 TL
Citroen C Elysee
Toyota Corolla
166.800 TL
Volkswagen Polo
165.900 TL
Mitsubishi Space Star
159.850 TL
Opel Corsa
159.400 TL
Dacia Sandero
144.900 TL
Renault Symbol
134.900 TL
Fiat Egea
110.900 TL