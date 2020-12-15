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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı benzin ve motorine zam geliyor

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren 21 kuruş oranında zam geliyor. Motorin fiyatları da 15 kuruş oranında bir artış gösterecek fakat pompaya bu oran yansımayacak.

15 Aralık 2020 Salı 02:23
Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısı benzin ve motorine zam geliyor
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklanan son bilgilere göre benzin ve motorinin litre fiyatlarında bir artış meydana gelecek. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Bu yıl ilk kez devreye alınan 'Eşel Mobil Sistemi' kapsamında benzin fiyatlarında gerçekleşen artış vergi ayarlamasına alındı. Benzinde 21 kuruş olarak yapılan artış sistem gereği pompaya 17 kuruş olarak yansırken motorine gelen 15 kuruş zammın tamamı Eşel Mobil Sistemi gereği vergi ayarlamasına tabi olması nedeniyle ÖTV'den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

EPGİS'in zam açıklaması sonrası Ankara'da ortalama 7,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olarak belirlenirken,; İstanbul'da 7,09 liradan 7,26 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,32 liraya yükselmiş olacak.

Benzin ve motorine gelecek olan zamlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden EPGİS tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."



Son Güncelleme: 15.12.2020 02:23
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Benzin FiyatlarıMotorin Fiyatları14 Aralık
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