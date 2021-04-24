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Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar tamamlanarak egzoz gazı emisyonunun kontrolü ile ilgili yönetmelikte bir takım değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre bunda sonra egzoz emisyonlarına ilişkin tüm denetimler araçları durdurulmadan yapılacak. Söz konusu denetim 'Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EGEDES) gerçekleştirilecek.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:52
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
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Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasında değişikliğe gide Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesiyle ilgili yaptığı değişiklikte kağıt tüketiminde azaltılma ve hizmet sürecine hız kazandırma amaçlı bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda egzoz emisyonuyla ilgili ölçümlerde yapılacak işlemlerin etkinliğinde yapılacak artırım kapsamında 'Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, motorlu taşıtların oluşturduğu egsoz gazının neden olduğu hava kirliliği yönündeki bir takım etkilerinden çevrede bulunan canlıların ve ayrıca çevrenin de korunması amacıyla denetime tabi tutulan egzoz emisyonları artık araçların durdurulmadan yapılmasına ve bununla ilgili fiziki belge kontrollerinin de EGEDES üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Yönetmeliğe bağlı olarak araçlarda egsoz emisyon ölçümüyle ilgili bir belge bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılırken bununla ilgili tüm raporlar araç sahibinin cep telefonuna kısa mesaj yolu ile gönderilecek. Araç sahipleri ayrıca kendilerine gönderilen tüm ölçüm raporlarına e-Devlet uygulaması yoluyla da ulaşabilecek.

Yıllık oranda yaklaşık 10 milyon adet kağıttan tasarrufun sağlanacağı yeni değişiklikte aynı zamanda araç sahiplerinin ölçüm raporlarındaki düzeltmeler ve plakalarında meydana gelen değişiklik gibi durumları da yine elektronik ortamda gerçekleştirecek. Yetki belgelerine ilişkin tüm başvurularda istenilen belge sayılarında azaltılmaya gidilerek yine e-Devlet veya diğer kurumların elektronik ortamlarında paylaşılan bilgi ve belgelerde başvuranlardan istenmeyecek.




Son Güncelleme: 24.04.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
Egzoz Emisyon DenetimiYeni DüzenlemeEGEDESE Devlet
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