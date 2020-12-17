İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...

Araç piyasası Aralık ayında da hareketliliğine devam ediyor! Sıfır faizli yeni araç kampanyaları duyuruldu!

Araç piyasası pandemi nedeni ile büyük bir darbe alırken Aralık ayında satışların fazla olması sevindirdi. Firmalar yeni kampanyalarını duyururken bankalarda krediler ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:39
Araç piyasası Aralık ayında da hareketliliğine devam ediyor! Sıfır faizli yeni araç kampanyaları duyuruldu!
Takip Et:

Pandemi nedeni ile ikinci el araç piyasasında ki hareketsizlik ve yüksek fiyatlar vatandaşları sıfır araç alma konusuna iterken bankaların sunduğu uygun faizli taşıt kredileri gündemden düşmüyor.

Aralık ayındaki hareketlenme devam ediyor

Araba markaları tarafından yapılan faiz kampanyaları üzerine bir de büyük otomotiv firmalarının kampanyaları sıfır araç satışlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Otomotiv devlerinin yeni kampanyalarında en az 110 – 120 bin aracın kampanyalar ile satılacağı belirtilirken ilerleyen günlerde kampanyaların duyurulacağı düşünülüyor.

2020’de 668 bin araç satışı yapıldı

Otomotiv Distribütör Deneği(ODD) yıllık verileri paylaştı. 2020 yılının 11 ayında toplamda 668 bin araç sayışı gerçekleşti. Aralık ayında 120 bin aracın daha satılacağı ön görülürken yıl sonunda toplamda 778 bin araç satılacağı ön görülüyor.

800 bin barajının geçilemeyeceği düşünülürken barajın geçilmesinin çok zor olduğu açıklandı.

Piyasa en fazla Aralık ayında hareketli

Mart ayında ülkemizde çıkan ilk vaka ve sonrasında düşüşe geçen sıfır araç satışları sonbahar ve kış aylarında tekrar hareketlendi. Son 10 yıllık verilere bakıldığında araç satışı en yüksek seviyelere ulaştığı ay Aralık ayı olurken rekor 2015 yılında 156 bin 173 araç satışı ile gerçekleşti. Türkiye’de son 10 yıllık süreçte ortalama aralık satışı ise 127 bin seviyelerinde.

Firmalar vatandaşlara kolaylık sağlayacak

Eylül aylarında başlayan firma kampanyaları devam ederken firmalar satışı yapılan araçların ödemelerinin 3 ay sonra başlayacağı kampanyalar düzenlemeye devam edecek.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AraçAralık AyıHareketlilikKrediKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ 2021 yılında 35 ilde uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ileyüzlerce konut satışı gerçekleştirecek!
TOKİ 2021 yılında 35 ilde uygun fiyatlar ve düşük aylık ödemeler ileyüzlerce konut satışı gerçekleştirecek!
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Bitcoin ilk kez 20 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdı
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
Hitachi'yi 300 milyon dolara satın alan Arçelik'ten büyük yatırım!
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu

Popüler Haberler

Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Kamu bankaları çocuğu olan ve çocuğu 18 yaş altı olan ailelere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor
Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek
Akrep dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akrep karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Bakanlık duyurdu! Yıl sonunda 1092 TL ek ödeme yapılacak!
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 17 Aralık 2020 Perşembe
ATV Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
4D’li taşeron işçi maaş zammında gelişmeler. Zam oranları ne durumda?
Antikor ne demektir? Antikor ne anlama gelir?
2020 DGS sınavı tarihinde değişiklik olacak mı? 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi
Güldür Güldür Show'da sevindiren gelişme Çağlar Çorumlu nam-ı değer Eşofmanlı Şevket Hoca Güldür Güldür'e geri dönüyor!
A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar kimdir? Ilgaz Çınar hakkında bilgiler! Ilgaz Çınar hangi takımı tutuyor?
PUBG Mobile Kutup Modu nedir, ne işe yarıyor? Beklenen PUBG Mobile Kutup Modu özelliği geldi!
Vertigo nedir? Baş Dönmesi hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Hisseli tapuya faizsiz kredi veren bankalar
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.