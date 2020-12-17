Araç piyasası Aralık ayında da hareketliliğine devam ediyor! Sıfır faizli yeni araç kampanyaları duyuruldu!

Pandemi nedeni ile ikinci el araç piyasasında ki hareketsizlik ve yüksek fiyatlar vatandaşları sıfır araç alma konusuna iterken bankaların sunduğu uygun faizli taşıt kredileri gündemden düşmüyor.

Aralık ayındaki hareketlenme devam ediyor

Araba markaları tarafından yapılan faiz kampanyaları üzerine bir de büyük otomotiv firmalarının kampanyaları sıfır araç satışlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Otomotiv devlerinin yeni kampanyalarında en az 110 – 120 bin aracın kampanyalar ile satılacağı belirtilirken ilerleyen günlerde kampanyaların duyurulacağı düşünülüyor.

2020’de 668 bin araç satışı yapıldı

Otomotiv Distribütör Deneği(ODD) yıllık verileri paylaştı. 2020 yılının 11 ayında toplamda 668 bin araç sayışı gerçekleşti. Aralık ayında 120 bin aracın daha satılacağı ön görülürken yıl sonunda toplamda 778 bin araç satılacağı ön görülüyor.

800 bin barajının geçilemeyeceği düşünülürken barajın geçilmesinin çok zor olduğu açıklandı.

Piyasa en fazla Aralık ayında hareketli

Mart ayında ülkemizde çıkan ilk vaka ve sonrasında düşüşe geçen sıfır araç satışları sonbahar ve kış aylarında tekrar hareketlendi. Son 10 yıllık verilere bakıldığında araç satışı en yüksek seviyelere ulaştığı ay Aralık ayı olurken rekor 2015 yılında 156 bin 173 araç satışı ile gerçekleşti. Türkiye’de son 10 yıllık süreçte ortalama aralık satışı ise 127 bin seviyelerinde.

Firmalar vatandaşlara kolaylık sağlayacak

Eylül aylarında başlayan firma kampanyaları devam ederken firmalar satışı yapılan araçların ödemelerinin 3 ay sonra başlayacağı kampanyalar düzenlemeye devam edecek.