Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi

Suudi Arabistan’ın dev petrol şirketi Aramco yeniden dünyanın en değerli şirketi koltuğuna oturdu. Son yapılan değerlendirmede zirveyi ABD’nin teknoloji devi şirketi Apple’a kaptıran şirket yeniden zirveye oturdu.

Apple değer kaybetti

Arabistan petrol devinin hisseleri %12 gerilemesine rağmen ay içerisinde 1,1 değer kazandı.

Piyasa değeri 2,3 trilyon dolar olan teknoloji devi Apple’ın değeri 1,9 trilyon dolara geriledi. Eylül ayında yaşanan bu değer kaybının ardından şirketin %17 küçüldüğü açıklandı. Apple’ın bu düşüşünde hiç şüphesiz dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün olduğu söylenirken, Apple ABD ekonomisini korumak için mali ve parasal teşvikleri devreye sokmuştu.