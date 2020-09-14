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Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi

Suudi Arabistan şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi oldu. Dev petrol şirketi zirveyi ABD’nin teknoloji devi Apple’ın elinde aldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 18:20
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
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Suudi Arabistan’ın dev petrol şirketi Aramco yeniden dünyanın en değerli şirketi koltuğuna oturdu. Son yapılan değerlendirmede zirveyi ABD’nin teknoloji devi şirketi Apple’a kaptıran şirket yeniden zirveye oturdu.


Arabistan petrol devinin hisseleri %12 gerilemesine rağmen ay içerisinde 1,1 değer kazandı.

Apple değer kaybetti

Piyasa değeri 2,3 trilyon dolar olan teknoloji devi Apple’ın değeri 1,9 trilyon dolara geriledi. Eylül ayında yaşanan bu değer kaybının ardından şirketin %17 küçüldüğü açıklandı. Apple’ın bu düşüşünde hiç şüphesiz dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün olduğu söylenirken, Apple ABD ekonomisini korumak için mali ve parasal teşvikleri devreye sokmuştu.



Son Güncelleme: 14.09.2020 18:20
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AramcoAppleArabistan
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