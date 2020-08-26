Arabalar gümrükte neden kalır, nasıl satılır? Gümrük araç ihalelerine kimler katılabilir?

Gümrüklerde bulunan ve zaman zaman satışa sunulan araçlar, araba almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan bölge müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren gümrükler, e-ihale uygulaması ile birlikte bünyelerinde bulunan araçları satmaktadır. İhale usulü satılan araçlar, dijital ortamda yapılmaktadır. Araca teklif vermiş kişiler alamamaları halinde ödedikleri tutarları bir gün içerisinde geri alabilme hakkına sahiptirler.

Arabalar gümrükte neden kalır?

Araçların gümrükte kalma durumuna tasfiyelik denmektedir. Bu durumda kalan araçların bu duruma gelmesi için birkaç farklı sebep vardır. Gümrükte kalan araçların çoğunluğu yurtdışından gelmektedir. Kişiler yurtdışından araba ile geldiklerinde o arabayı 2 yıl boyunca ülkemizde kullanabilmektedir. Bu süre dolduktan sonra kişilerin arabalarını ülke dışına çıkarmaları gerekir. Bu kişiler araçlarını ülke dışına çıkarmak yerine gümrüklere bırakırlar. Bu bırakmaların temel nedeni ise uzun yol ve yurtdışında araç fiyatlarının ucuz olmasıdır.

Gümrükte kalan araçların bazıları ise kaçaklığı karışmış araçların devlet tarafından el konulması ile olur. Kamu malı olarak geçen araçlar, tasfiye edilerek ihale yoluyla satılmaktadır. Gümrük tarafından el konulan bu araçlar her yıl belirlenen bazı tarihlerde ihale yöntemiyle satışa çıkar. Bu satışa gümrük yetkilileri ve birinci dereceden yakın akrabaları katılamaz.

Gümrüğün el koyduğu bazı araçlar ise resmi yollardan olmayan satışlar sonucu el değiştiren yurtdışı araçlarıdır. Bu araçlar genellikle Gürcistan ve Bulgaristan araçlarıdır. Bu araçları resmi bir evrak ve kurum olmadan satan ve devir işlemi gerçekleştiren kişilerin bu araçlarına gümrük el koyar. Kişilere açılan mahkemelerin neticesine göre gümrük bu araçları satma hakkına sahiptir.

Gümrükte bulunan bazı araçların ise orada bulunmasının temel nedeni gümrük belgeleri ve bazı lisans belgelerinde oluşan eksikliklerdir. Kişiler bu tarz araçlarını gümrüklere terk etmektedir. Ayrıca sıfır aracı bulunan kişiler araçlarının vergisini ödememesi halinde de araçlarına gümrük tarafından el konulmaktadır. Gümrük vergisi ödenmemiş veya az ödenmesi için araçlara çeşitli eklentiler yapılması halinde bu tespit edilerek araca gümrük el koymaktadır.

Arabalar gümrükte neden satılır?

Gümrükte bulunan ve yukarıdaki sebeplerden en az birine sahip araçlar gümrük malıdır ve bu malları gümrükler satma hakkına sahiptir. Bu satışlar e-ihale mantığıyla satılmaktadır.

Gümrük araç ihalelerine kimler katılabilir?

Gümrükler tarafından satışa sunulan araçların ihalelerine katılmak isteyenlerden teminat tutarları yatırmaları istenir. Teminat tutarı yatıran herkes ihaleye girmeye hak kazanır. Gümrükte çalışan kişiler ve onların yakın dereceden akrabaları ihalelere katılıp gösteremezken, bunun dışında teminat tutarını ödeyen her vatandaş gümrük araç ihalelerine katılabilmektedir.