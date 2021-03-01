Ankara'da sokak ortasında eski eşini defalarca bıçakladı

Kadına şiddet haberleri bir türlü bitmiyor. Bu sefer kadına şiddet olayının haberini Ankara'dan geldi.

Gelen haberlere göre Ankara'da Necati Ö. isimli şahıs bir süre önce geçimsizlik sebebiyle boşandığı eşi Gülizar Ö. ile sokakta karşılaştı ve eski eşiyle konuşmak istedi. Sokak ortasında konuşmaya başlayan çiftin arasında tartışma çıktı ve kısa süre içinde arbedeye dönüştü.

Necati Ö. bu esnada yanında taşıdığı bıçağını çekti ve eski eşi Gülizar Ö.'yü sokak ortasında defalarca bıçakladı. Olayı gören mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.