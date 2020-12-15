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Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar olacak? Araç sınıflarına geçiş ücret tarifesi

Ankara- Niğde Otoyolu geçiş ücreti belli oldu mu? Ankara- Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ankara- Niğde Otoyolu geçişlerinde hangi araç ne kadar geçiş ücreti ödeyecek? Ankara- Niğde Otoyolu'nun en akıllı otoyol olma özelliği ne? Vatandaşlar Ankara- Niğde Otoyolu geçiş ücretlerini ve otoyolun özelliklerini araştırıyorlar.

15 Aralık 2020 Salı 18:34
Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar olacak? Araç sınıflarına geçiş ücret tarifesi
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Ankara-Niğde Otoyol Geçiş Ücreti Ne Kadar? Geçiş Ücreti Tarifesi Belli Oldu Mu?

Akıllı otoyol olarak diğer otoyollardan ayrılan Ankara- Niğde Otoyolu’nun 1.ve 3. kesimlerinin geçtiğimiz gün açılışı yapıldı. Herkes bu otoyolu kullanacak araçların geçiş ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun 1.ve 3. Kesimlerinin çalışmalarının bitmesinin ardından açılışı yapıldı. Vatandaşlar açılışın ardından otoyolun geçiş ücretlerinin belirlenmesinin ardından ücret tarifesinin ne kadar olduğunu araştırıyorlar.

Toplamdaki uzunluğu 330 km olan yolun 1. Kesimini kullanacak olan binek araçların Ankara Haymana Alın Gişesinden girerek Ankara Şerefli Koçhisar Acıkuyu Gişesinden çıkış yaptığı takdirde 48 TL geçiş ücreti ödeyecektir.

Otoyolun 3. Kesimi kullanılmak istenirse, Aksaray Alayhan Gişesinden geçecek olan bir binek araç Niğde Alın Gişesinden çıkmak isterse ödeyeceği ücret 25.50 TL olacaktır.

Otoyolun henüz 2. Kesimi açılmamıştır. Ancak açılış onaylanırsa Ankara Alın Gişesinden giren araç Niğde Alın Gişesinden çıkarsa 1. Sınıf binek araç için belirlenen geçiş ücreti 115,50 TL olacaktır.

Türkiye’deki En Akıllı Otoyolu!

Ankara- Niğde Otoyolu,  Türkiye’deki en akıllı kara yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde yerleştirilen kameralara entegre edilerek, otoyolda meydana gelen kaza, ve trafik durumlarını ele alarak operatörlere ve sürücülere uyarılarda bulunacak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:34
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